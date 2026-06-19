梅田最大級672席、時間無制限の食べ飲み放題　「阪急トップビアガーデン」開幕、ビール8銘柄を提供

阪急阪神ホテルズは、ホテル阪急インターナショナル直営の「阪急トップビアガーデン」(阪急トップ)を6月25日から9月12日までの期間で営業する。

席数は672席と梅田エリア最大級、時間無制限で食べ飲み放題が楽しめるビアガーデンとして長年、近隣ワーカーから支持を集める。今年も予約が解禁となった5月25日からメディア内覧会が開催された6月18日までの期間で1052件、8934人分の予約が入っており、期待値の高さが見て取れる。

料理は「中国料理」をピックアップ

今年は期間中に来場者が楽しめるイベントが数多く開催される。日曜日限定で大人2人につき子どもが1人分無料になる「親子SUN(3)Day」のほか、毎月6日には「シャンパンのめるDay」として1日50本限定で「ローランペリエ」が飲み放題にプラスされる。このほか、球場の売り子がビールを届けてくれるサービスや、バレーボールチーム「サントリーサンバーズ大阪」の選手が来場する日など、趣向を凝らした催しを用意する。

毎月６日には「シャンパンのめるＤａｙ」として１日50本限定で「ローランペリエ」が飲み放題にプラス

提供する料理は全27種、ドリンクは85種以上となっている。ビールはアサヒ、キリン、サントリーの8銘柄が楽しめるほか、金曜日と土曜日にはクラフトビール2銘柄が追加になる。また暑さ対策として森永製菓の「冷やし甘酒」「スパークリング甘酒」を用意するほか、毎週日曜日には1日300個限定で森永製菓の「アイスボックス」も楽しめる。

【この記事の画像を見る】炎のフランベ アイスチーズケーキ、「球場の売り子」がビールを提供するサービスも

料理は「中国料理」をピックアップし、「四川風麻婆豆腐」「白身魚のチリソース」「上海風焼きそば」のほか、「マンゴープリン ココナッツソース」「エッグタルト」などのデザートも揃える。「串刺しミートローフ」や「炎のフランベ アイスチーズケーキ」ではバーナーで炙ったり、炎が上がるブランデーをかけたりといったライブパフォーマンスも楽しめる。

「串刺しミートローフ」はバーナーで炙るライブパフォーマンスも

広報担当者は「例年より約2週間、期間を延長した。予約も昨年以上にいただいており、『ビアガーデンといえば阪急トップ』と思ってくださっているお客さまがたくさんいらっしゃることを実感している」と話した。

【概要】▽営業時間＝午後5時半〜午後9時▽料金＝金曜日、土曜日、7月19日、8月9日は大人6000円、日曜日から木曜日は大人5800円、子ども(4歳から小学生)2500円