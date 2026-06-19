雨デート、待ち合わせ直前の身だしなみチェックポイント９パターン
張り切ってお洒落をしても、雨の日には危険な落とし穴がいっぱい。好きな女性の前で恥をかきたくなかったら、「濡れた！」と思った瞬間にどの部分をチェックすればいいのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性382名に聞いたアンケートを参考に「雨デート、待ち合わせ直前の身だしなみチェックポイント」をご紹介します。
【１】泥はねが目立つと残念感が漂う「白パンツ」
「白パンツのシミってすごく気になります」（20代女性）というように、真っ白なキャンバスにはねた泥は、女性にものすごいインパクトを与えるようです。位置によってはシャツなどを巻いて隠せるので、長袖シャツを持って行ってはいかがでしょうか。
【２】おでこに張り付くとダサさ倍増…「長い前髪」
「前髪がペタッとくっついてて笑いそうでした」（20代女性）というように、長い前髪がおでこに張り付くと、マンガのキャラのようなダサさを醸してしまうようです。濡れてしまったら、ムースなどで固めてしまうのもひとつの手でしょう。
【３】相合傘をしたときに気になる「体臭」
「身長差でワキが顔の位置に来るので、ニオイ対策は万全にしてほしい」（20代女性）というように、梅雨どきの雨には「暑さ」と「湿気」という体臭の敵が潜んでいるので、特にワキの下のニオイには敏感になったほうがよさそうです。制汗剤などをカバンに入れておけば、一撃で退治できるでしょう。
【４】裾が濡れると汚らしく見える「デニムパンツ」
「腰パンをしてる人のデニムの裾が悲惨…」（20代女性）というように、お洒落なデニムも裾が濡れると途端に「ダメコーデ」になってしまうようです。雨の日はいっそロールアップするなど、裾が汚れない工夫をしてはいかがでしょうか。
【５】ビチョビチョ音がするとカッコ悪い「スニーカー」
「彼が歩くたびに音がして恥ずかしかったです」（10代女性）というように、ずぶ濡れになった靴特有の音も、女性をドン引きさせてしまうようです。中の水気をふき取るだけで音問題はクリアできるので、普段からカバンにティッシュをやタオルを忍ばせておきましょう。
【６】生乾きの悪臭はNG…「パーカー」
「厚手の服は少し濡れただけで危険」（20代女性）というように、生地によっては少しの雨に濡れただけで、生乾きのイヤなニオイが発生することもあるようです。一度濡れると処置なしなので、いい香りがする柔軟剤を使うなど、洗濯の段階で防御策を講じておきましょう。
【７】湿気で爆発すると台無しになる「無造作ヘア」
「無造作っていうかボサボサ髪でびっくりしました」（10代女性）というように、パーマなどをかけた髪は湿気によって広がりがちなので、面倒でも鏡でチェックしたほうがよさそうです。携帯用ワックスをカバンに入れておけば、駅のトイレなどでもスタイリングし直せるのではないでしょうか。
【８】雑巾のようなニオイがすると不快な「靴下」
「部屋に来た男子の靴下が臭いと『帰って！』と思う」（20代女性）というように、特に靴を脱ぐ機会があるデートでは、靴や靴下が濡れていないか確認する必要がありそうです。新しい靴に洗い立ての靴下という組み合わせであれば、たとえ濡れてもそこまでひどいニオイにはならないでしょう。
【９】濡れると乳首が透けてしまうかも…「白いＴシャツ」
「乳首が気になって気になって…（苦笑）」（20代女性）というように、薄手の白いTシャツは、ある程度濡れると透け感が出てしまうようです。半袖のTシャツやシャツをカバンに入れておくと、緊急事態にもスマートに対処できるでしょう。
髪や服、靴、ニオイなど、待ち合わせ前にチェックすればリカバリーできるポイントはたくさんあるようです。完璧な出で立ちで出てきても、最後の確認を怠らないようにしましょう。（小倉志郎）
【調査概要】
期間：2015年1月8日から15日まで
対象：合計382名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
【１】泥はねが目立つと残念感が漂う「白パンツ」
「白パンツのシミってすごく気になります」（20代女性）というように、真っ白なキャンバスにはねた泥は、女性にものすごいインパクトを与えるようです。位置によってはシャツなどを巻いて隠せるので、長袖シャツを持って行ってはいかがでしょうか。
「前髪がペタッとくっついてて笑いそうでした」（20代女性）というように、長い前髪がおでこに張り付くと、マンガのキャラのようなダサさを醸してしまうようです。濡れてしまったら、ムースなどで固めてしまうのもひとつの手でしょう。
【３】相合傘をしたときに気になる「体臭」
「身長差でワキが顔の位置に来るので、ニオイ対策は万全にしてほしい」（20代女性）というように、梅雨どきの雨には「暑さ」と「湿気」という体臭の敵が潜んでいるので、特にワキの下のニオイには敏感になったほうがよさそうです。制汗剤などをカバンに入れておけば、一撃で退治できるでしょう。
【４】裾が濡れると汚らしく見える「デニムパンツ」
「腰パンをしてる人のデニムの裾が悲惨…」（20代女性）というように、お洒落なデニムも裾が濡れると途端に「ダメコーデ」になってしまうようです。雨の日はいっそロールアップするなど、裾が汚れない工夫をしてはいかがでしょうか。
【５】ビチョビチョ音がするとカッコ悪い「スニーカー」
「彼が歩くたびに音がして恥ずかしかったです」（10代女性）というように、ずぶ濡れになった靴特有の音も、女性をドン引きさせてしまうようです。中の水気をふき取るだけで音問題はクリアできるので、普段からカバンにティッシュをやタオルを忍ばせておきましょう。
【６】生乾きの悪臭はNG…「パーカー」
「厚手の服は少し濡れただけで危険」（20代女性）というように、生地によっては少しの雨に濡れただけで、生乾きのイヤなニオイが発生することもあるようです。一度濡れると処置なしなので、いい香りがする柔軟剤を使うなど、洗濯の段階で防御策を講じておきましょう。
【７】湿気で爆発すると台無しになる「無造作ヘア」
「無造作っていうかボサボサ髪でびっくりしました」（10代女性）というように、パーマなどをかけた髪は湿気によって広がりがちなので、面倒でも鏡でチェックしたほうがよさそうです。携帯用ワックスをカバンに入れておけば、駅のトイレなどでもスタイリングし直せるのではないでしょうか。
【８】雑巾のようなニオイがすると不快な「靴下」
「部屋に来た男子の靴下が臭いと『帰って！』と思う」（20代女性）というように、特に靴を脱ぐ機会があるデートでは、靴や靴下が濡れていないか確認する必要がありそうです。新しい靴に洗い立ての靴下という組み合わせであれば、たとえ濡れてもそこまでひどいニオイにはならないでしょう。
【９】濡れると乳首が透けてしまうかも…「白いＴシャツ」
「乳首が気になって気になって…（苦笑）」（20代女性）というように、薄手の白いTシャツは、ある程度濡れると透け感が出てしまうようです。半袖のTシャツやシャツをカバンに入れておくと、緊急事態にもスマートに対処できるでしょう。
髪や服、靴、ニオイなど、待ち合わせ前にチェックすればリカバリーできるポイントはたくさんあるようです。完璧な出で立ちで出てきても、最後の確認を怠らないようにしましょう。（小倉志郎）
【調査概要】
期間：2015年1月8日から15日まで
対象：合計382名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査