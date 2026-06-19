【漢字クイズ】「神々廻」はなんて読む？初めの漢字は「し」と読みます！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「神々廻」はなんて読む？

「神々廻」という漢字を見たことはありますか？ ヒントは、千葉県にある3文字の地名です。 いったい、「神々廻」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「ししば」でした。 神々廻は、千葉県白井市に位置しています。 そんな神々廻のある白井市は、「幸水」「豊水」「新高」などの梨づくりで有名。 台地が関東ローム層という火山灰土壌でできており、水はけがよく梨栽培に適していることから、梨の収穫量全国1位の千葉県において、白井市は収穫量トップクラスを誇っているのだそうですよ。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『地名辞典』

・『白井市』

ライター Ray WEB編集部