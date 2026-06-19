【漢字クイズ】「神々廻」はなんて読む？初めの漢字は「し」と読みます！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「神々廻」はなんて読む？
「神々廻」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、千葉県にある3文字の地名です。
いったい、「神々廻」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「ししば」でした。
神々廻は、千葉県白井市に位置しています。
そんな神々廻のある白井市は、「幸水」「豊水」「新高」などの梨づくりで有名。
台地が関東ローム層という火山灰土壌でできており、水はけがよく梨栽培に適していることから、梨の収穫量全国1位の千葉県において、白井市は収穫量トップクラスを誇っているのだそうですよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『地名辞典』
・『白井市』
ライター Ray WEB編集部