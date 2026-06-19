「バニーガーデン」より「花奈」や「美羽香」もメディコスから1/4スケール＆逆バニー衣装でフィギュア化決定！
【花奈 1/4 逆バニーVer.】 【美羽香 1/4 逆バニーVer.】 6月19日 発表 発売日・価格：未定
「花奈 1/4 逆バニーVer.」
メディコスは、フィギュア「花奈/美羽香 1/4 逆バニーVer.」の商品化決定を発表した。発売日と価格は共に未定。
本製品は、qureateの心が清らかなお紳士様向けの恋愛ADV「バニーガーデン」より、キャストの「花奈」と「美羽香」が逆バニー衣装を纏った姿を1/4スケールでフィギュア化するもの。
今回同社の公式Xアカウントにて本製品の商品化決定を発表しており、11月に発売予定の「凜 1/4 逆バニーVer.」に続き、花奈や美羽香も逆バニー衣装でフィギュア化予定であることや、2人の逆バニーイラストも公開された。
「美羽香 1/4 逆バニーVer.」
📢情報初公開！- メディコス・エンタテインメント_総合 (@medicos_et_02) June 19, 2026
心が清らかなお紳士様向けの恋愛ADV
『バニーガーデン』
「花奈」「美羽香」が
1/4スケール＆逆バニーの姿でフィギュア化決定！🐰
「凜 1/4 逆バニーVer.」に続いて開発決定👀
お紳士様、お淑女様、
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