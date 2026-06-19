お笑いコンビ「たくろう」の赤木裕ときむらバンドがテレビ朝日公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「動画、はじめてみました」の「納言幸のやさぐれ酒場」に出演。給料事情を明かした。

「納言」薄幸が２人に「給料何倍になりました？」と聞くと、赤木が「怖いんですよね。お給料とかもね」と口を開いた。

「ロンハーで隠し撮りみたいなされて。そこに人見知りの僕のところに藤本（敏史）さんがいっぱい絡んでくるみたいなんで『お給料いくらなん？』って言われて。楽屋なんで言ったんですよ」と話し、その隠し撮りＶＴＲの給料がスタジオでも公開されたという。「さすがにオンエアでは消すんやろなと思ってみてたら、オンエアでそのまま！僕のグロい給料が、何百万とか」とテレビで給料が赤裸々に明かされてしまったと話した。

さらに他の番組でもお互いの貯金額を言ったところ、それもそのままオンエアされてしまったという。「もうだめだぁと思ってこの話は」と赤木は頭を抱えた。

赤木は「ちょっと伏せてくださいとかは言わないから使われちゃうという？」と言うと、幸は「太田プロだったらマネージャーがこれは『ピー入れてください』ってやってくれると思いますけどね。吉本が悪いんじゃねえか？」と強めに話し、笑いを誘った。