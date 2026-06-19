ガールグループ「ＩＬＬＩＴ」のＭＯＫＡ（モカ）が１９日、当面の間、活動を休止することを公式サイトで発表した。健康回復に専念することが理由。ＭＯＫＡは今年４月に体調不良で活動を休止、先月２９日に活動再開していたが、再度の活動休止となる。

公式サイトでは「ＩＬＬＩＴメンバーのＭＯＫＡは、ＢＥＬＩＦＴ ＬＡＢからご案内がありましたとおり、当面の間、全ての活動を休止し、健康回復に専念することになりました」とＭＯＫＡの状態について説明。続けて大阪・福岡・兵庫・東京公演の出演を見送ることも公表した。ファンへ謝罪するとともにＭＯＫＡの健康を最優先する旨を伝え、「何卒ご理解の程、どうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけた。

【発表全文】

「ＩＬＬＩＴ ＬＩＶＥ ’ＰＲＥＳＳ ＳＴＡＲＴ︎︎❤’ ｉｎ ＪＡＰＡＮ」大阪・福岡・兵庫・東京公演出演者に関するお知らせ

いつもＩＬＬＩＴに温かいご声援をいただき、誠にありがとうございます。

ＩＬＬＩＴメンバーのＭＯＫＡは、ＢＥＬＩＦＴ ＬＡＢからご案内がありましたとおり、当面の間、全ての活動を休止し、健康回復に専念することになりました。

これに伴い、「ＩＬＬＩＴ ＬＩＶＥ ’ＰＲＥＳＳ ＳＴＡＲＴ︎︎❤’ ｉｎ ＪＡＰＡＮ」大阪・福岡・兵庫・東京公演の出演を見送ることとなりました。

ファンの皆様にご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、心よりお詫びを申し上げると共に、アーティストの健康を最優先し、ＭＯＫＡが一日も早く元気な姿でファンの皆様にお会いできるように治療と回復のサポートに最善を尽くしてまいります。

何卒ご理解の程、どうぞよろしくお願いいたします。