G7の開催地フランスでイランとの戦闘終結に向けた覚書に署名したトランプ大統領。



自身のSNSにレバノンの親イラン組織「ヒズボラ」とイスラエルの戦闘を含む、「あらゆる戦線での完全な停戦が実現することを期待する」と投稿しました。



またバンス副大統領は会見で、署名した覚書がすでに効力を発していると明らかにした上で、最終合意に向けた60日間の交渉期間が18日に始まったと説明しました。





さらにアメリカ中央軍は18日、イランに対する海上の封鎖措置を解除したと発表。アメリカ海軍はイランの港を発着する船舶の航行を妨げない、と表明していますが覚書の完全な履行を確保するため引き続き周辺海域に留まるということです。一方、イランの最高指導者モジタバ・ハメネイ師は18日、合意後初めて声明を発表し、覚書には「異なる見解を持っている」としつつも合意を承認したと明らかにしました。また、最終合意に向けた交渉について「敵の主張を受け入れることを意味しない」とアメリカ側をけん制しました。ホルムズ海峡の開放が期待される中、18日、赤沢経産相は、出光興産の木藤会長と将来的な取り組みについて意見交換を行いました。赤沢経産相は当面の安定供給に加えて、今回の中東情勢への対応を教訓として中長期的な視点からホルムズ海峡を通過する原油への依存度を下げること、さらにアジア諸国との原油や石油製品のサプライチェーンの強じん化など将来的な取り組みについても意見を求めました。静岡県内では…。（永見 佳織 アナウンサー）「かっぱえびせんに続いて県内のスーパーでもついにポテトチップスまで白黒のパッケージが陳列され始めました」静岡市内のこのスーパーでは、18日からポテトチップスの白黒パッケージが店頭で陳列されています。また、市の指定のゴミ袋は個数制限を設けて販売していました。（フードマーケットマム 広報担当 白鳥 那琉子さん）「こちらの売り場には（ゴミ袋が）届いた日にすぐ出しているが、その日のうちに全てなくなってしまうような状況」複数ケースの納品をお願いしても1ケースずつしか納品されない状態が続いているということです。さらに生鮮食品に使用しているラップやトレーの価格も高騰。以前より安いトレーに変えるなど店としてできる限り商品価格に転嫁しない工夫をしています。ここは、静岡市清水区で建築用の木材をつなぎ合わせるための接着剤などをつくっている工場です。（MGCウッドケム 営業責任者 山中 貴之さん）「木を細かくチップにして、それに接着剤を塗して、成形していくという形なのでもうこのパーティクルボード全層に接着剤が使われてるようなかたちになります」このほか、接着剤や医薬品の材料となるホルマリンなども生産。製品の原料はナフサや天然ガス由来のものが多く中東情勢の影響を受けているといいます。（MGCウッドケム 営業責任者 山中 貴之さん）「中東情勢の影響で…。原料が手に入りにくくなったことで価格が上昇していることに加え、中東以外から確保することになったときに量の取り合いや遠方から運ぶことで運賃などがのっかって高くなる」ほとんどの原料の値段が上がり、一番値段が上がったもので中東情勢前の約1.8倍。会社で負担できるような額ではないため、やむを得ず値上げすることになりました。在庫は、年初に仕入れていた量と同じ量を確保できているといいますが、生産の現場では難しい点が…。（MGCウッドケム 清水工場 柴田 則嗣 工場長）「タンクに貯蔵できる量は限られている。ひと月分の確保を購買の方から原料メーカーに依頼して、ひと月ごとに確保するようにしていて」接着剤の性質上、原料を普段貯めている量以上に保管することができないため、その月ごとの価格や供給の状況に応じて原料を確保するしかありません。そのため、現場の担当者は原料のロスを減らすことや、不良品をつくらないことなど、通常より神経を使っているということです。今回のアメリカとイランが覚書を締結したことについては、早く平穏に戻ることを期待しているということです。一方で、経済の専門家は戦闘が終結したとしても物価が落ち着くまでには時間がかかるといいます。（野村総合研究所 エグゼクティブ･エコノミスト 木内 登英 氏）「ゴミ袋とかはいろいろな段階を踏んだ最終製品なので、そこまでに時間がかかるということですね。高いお金払って仕入れた原材料で物を作ったら、安くはやっぱり売れない、川下になればなるほど、原油価格が下がる影響が出てくるまでに、時間がかかってしまうということじゃないかなと思います。早ければ11月かもしれないと思ってますが、少なくとも向こう数ヶ月は難しいと思います」