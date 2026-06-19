清本美波と吉本ここねが首位発進 西澤歩未1差3位/国内女子下部
＜ユピテル・静岡新聞 SBSレディース 初日◇19日◇静岡カントリー浜岡コース（静岡県）◇6512ヤード・パー72＞国内女子下部ステップ・アップ・ツアーの第1ラウンドが終了した。清本美波と吉本ここねが「66」をマークし、6アンダー・首位タイ発進を決めた。
【写真】ゴージャス＆キュート 清本美波がドレスアップ
5アンダー・3位に西澤歩未。4アンダー・4位タイには大須賀望、石川怜奈、O.サタヤ（タイ）が続いた。アマチュアの大橋莉生は3アンダー・7位タイの好発進。昨年覇者の鬼頭さくらはイーブンパー・24位タイで滑り出した。賞金総額は2000万円。優勝者には360万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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清本美波 プロフィール＆成績
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