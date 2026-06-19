首位タイ発進を決めた清本美波（写真はヤマハレディース）（撮影：GettyImages）

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＜ユピテル・静岡新聞 SBSレディース　初日◇19日◇静岡カントリー浜岡コース（静岡県）◇6512ヤード・パー72＞国内女子下部ステップ・アップ・ツアーの第1ラウンドが終了した。清本美波と吉本ここねが「66」をマークし、6アンダー・首位タイ発進を決めた。

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5アンダー・3位に西澤歩未。4アンダー・4位タイには大須賀望、石川怜奈、O.サタヤ（タイ）が続いた。アマチュアの大橋莉生は3アンダー・7位タイの好発進。昨年覇者の鬼頭さくらはイーブンパー・24位タイで滑り出した。賞金総額は2000万円。優勝者には360万円が贈られる。
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