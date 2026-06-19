サッカー日本代表トルシエ元監督、“71歳の姿”にSNS驚き「イケおじだ」「めっちゃダンディ」
読売テレビ・日本テレビ系昼のワイド番組『情報ライブ ミヤネ屋』（月〜金 後1：55〜）が、19日に放送。日本代表元監督のフィリップ・トルシエ氏と、通訳のフローラン・ダバディ氏がVTRで登場し、SNSに反響が広がっている。
【画像】日韓の歓喜から24年…トルシエ氏＆ダバディ氏“現在のショット”
現在開催中の「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」で21日に、日本はチュニジアとの対戦が予定されている。番組では、2002年に日韓共催で行われた同大会でのチュニジア戦を振り返り、「あれから24年…」というナレーションとともに2人のVTRを紹介した。
VTRでトルシエ氏は、軽やかなリフティングを披露した後に、カメラ目線で「ボンジュール、宮根さん。トルシエ監督です」とにっこり。隣のダバディ氏も「『ミヤネ屋』をご覧のみなさん、こんにちは。フローラン・ダバディです」とあいさつした。
2002年のW杯や、今だから言えるエピソードなどを振り返り。また、次のチュニジア戦について、鍵を握る日本代表選手を聞かれ「鎌田（大地）選手ですね。攻守のつなぎ役であり、司令塔でもありますから。彼の経験が生きる試合になると思います」と回答。チュニジアは、個人が光るというより組織のチームだと思います」などと解説し、「2-0」で日本が勝つと予想。また、ダバディ氏も同じ予想。「70分台に1点目が入って、90分台に2点目が入る」と予想した。最後にトルシエ氏は「壁をぶち壊せ」と、日本にエールを送った。
このVTRに、SNSでは「わー！トルシエとダバディだー！」「トルシエ元監督とダバディさん！懐かしい」「懐かし胸熱」「ミヤネ屋流してたら突然のトルシエとダバティ」と懐かしむコメントが多数。また、71歳の現在の姿に「めっちゃイケオジやな〜」「いい歳の取り方されてるわ」「めっちゃダンディイケオジで素敵」「元々イケメンだなぁと思ってたけどイケおじだ！！！」「トルシエ監督年取ってなくない！？」など、驚きのコメントも寄せられた。
【画像】日韓の歓喜から24年…トルシエ氏＆ダバディ氏“現在のショット”
現在開催中の「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」で21日に、日本はチュニジアとの対戦が予定されている。番組では、2002年に日韓共催で行われた同大会でのチュニジア戦を振り返り、「あれから24年…」というナレーションとともに2人のVTRを紹介した。
2002年のW杯や、今だから言えるエピソードなどを振り返り。また、次のチュニジア戦について、鍵を握る日本代表選手を聞かれ「鎌田（大地）選手ですね。攻守のつなぎ役であり、司令塔でもありますから。彼の経験が生きる試合になると思います」と回答。チュニジアは、個人が光るというより組織のチームだと思います」などと解説し、「2-0」で日本が勝つと予想。また、ダバディ氏も同じ予想。「70分台に1点目が入って、90分台に2点目が入る」と予想した。最後にトルシエ氏は「壁をぶち壊せ」と、日本にエールを送った。
このVTRに、SNSでは「わー！トルシエとダバディだー！」「トルシエ元監督とダバディさん！懐かしい」「懐かし胸熱」「ミヤネ屋流してたら突然のトルシエとダバティ」と懐かしむコメントが多数。また、71歳の現在の姿に「めっちゃイケオジやな〜」「いい歳の取り方されてるわ」「めっちゃダンディイケオジで素敵」「元々イケメンだなぁと思ってたけどイケおじだ！！！」「トルシエ監督年取ってなくない！？」など、驚きのコメントも寄せられた。