中森明菜、歌手人生への揺るぎない信念 『AERA』表紙に登場
歌手の中森明菜が、22日発売の『AERA』で表紙を飾る。
【写真】徳光和夫とのトークが弾む中森明菜
20年ぶりのライブツアー、約10年ぶりの新曲リリース。中森が、今の思いを語った。活動再開を後押ししたもの、休止中に抱えていた葛藤、歌手人生への揺るぎない信念。思いが詰まったインタビューは必読だ。
さらにジャズライブレポートや「AKINA NOTE」制作秘話も収録、合わせて13ページの大ボリュームで届ける。誌面QRコードからは、中森の肉声メッセージや特別動画、誌面に収載しきれなかったインタビューも公開している。
巻頭特集は「首都圏マンションが高すぎる」。サッカーW杯「最高の景色を見るために」などの特集も届ける。
【写真】徳光和夫とのトークが弾む中森明菜
20年ぶりのライブツアー、約10年ぶりの新曲リリース。中森が、今の思いを語った。活動再開を後押ししたもの、休止中に抱えていた葛藤、歌手人生への揺るぎない信念。思いが詰まったインタビューは必読だ。
さらにジャズライブレポートや「AKINA NOTE」制作秘話も収録、合わせて13ページの大ボリュームで届ける。誌面QRコードからは、中森の肉声メッセージや特別動画、誌面に収載しきれなかったインタビューも公開している。
巻頭特集は「首都圏マンションが高すぎる」。サッカーW杯「最高の景色を見るために」などの特集も届ける。