にしたんクリニックなどを運営するエクスコムグローバルの西村誠司社長が１５日、ＴｉｋＴｏｋを更新。第１子を出産したタレント藤田ニコルのＳＮＳ投稿が話題になったことについて自身の考えを自虐的にユーモアたっぷりに披歴した。

西村氏は「タレントの藤田ニコルさんがお子さんのね、お宮参りの写真をＳＮＳにアップしたところ、それを見た方が、『病気で子供を持てない人の気持ちは、あなた分かりますか？』みたいなコメントをつけて、それが物議を巻き起こしてる、というような報道を見ました」と振り返った。

西村氏は「もうね、それ言ったら、自分は言いたいですよ。髪の毛がない男の気持ちは分かるのか？と」と自身の頭髪を例に疑問を呈した。「皆さん、僕が何かねＳＮＳにアップする度に『お金があっても、髪の毛は増やせないんだ』とか、『髪の毛の部分は俺が絶対勝ってる』とかって散々言われるじゃないですか。もうね、僕はあれ見たときに、真っ先に『俺の髪の毛どうなるんだ？』というふうに思ったんですよ」と頭髪が少ない自分自身はどうなるのかと問題提起。「だけどもあえて、このタイミングで僕はハゲの魅力を語りたいなというふうに思います」と述べた。

西村氏は笑いながら「まずは、シャンプーが…シャンプーが楽です！」とあげた。「だから僕ね、髪の毛伸ばすってなったら毎朝のシャンプーが絶対に負担になるなという風に思うのと、あと、ハゲは絶◯。これヤバい！」と声をたてて笑った。動画では、「◯」の部分にピー音が入った。

西村氏は「他にも何か色々あれば、ハゲの全国の同士の皆さん、ぜひコメント欄に書いて頂いて。あとは、ハゲ好きな女性の方から”ハゲ”ましのコメント、お待ちしております」とオチをつけた。

藤田は１０日のＸで「なんだかすごく私の事でＳＮＳが色んな意味で盛り上がってしまい、友人やファンの方が心配してくれてｄｍや連絡までしてくれたけど私はめちゃくちゃ元気だし子育てに夢中でＳＮＳにいる頻度も前より減ってるから傷ついたりもしてません 大丈夫だよー！！」と投稿している。