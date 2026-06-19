1分間最強を決める格闘イベント「BreakingDown」に出場経験のある筋肉系YouTuberでグラドルの緒方友莉奈が19日、Xを更新。電車内のスメルハラスメントを訴えた投稿を削除した上で謝罪した。

緒方は18日に「お願いマジで汗臭い。仕事頑張ったんはわかるけど生乾きはやばい。エチケット的につらい」とつづり、電車内と分かる写真を公開した。

そして19日、「起きたら、炎上してました。それは、私が浅はかすぎて軽はずみすぎました。ごめんなさい」と謝罪。「汗水垂らして頑張ってる方を侮辱した発言に聞こえたと反省してます。私の言動や行動は浅はかでみなさんの気分を害する事でした。私自身も、気をつけていきます。ご指導くださりありがとうございます」とつづった。

さらに別の投稿で「このたびは、私の浅はかな言動や行動により、不快な思いをされた方々、申し訳ございませんでした。今回の件を真摯に受け止めて、自分の未熟さを反省してます。今後はより一層、自覚と責任を持って行動し、精進してまいります。申し訳ございませんでした」と改めて謝罪した。

スメルハラスメント（スメハラ）とは、体臭、口臭、香水、タバコなど、自身の発する「ニオイ」によって周囲の人に不快感やストレスを与え、職場や公共の場の環境を悪化させる行為。

緒方は22年11月開催のBreakingDown6に登場。第13試合のフライ級ワンマッチで、グラビアアイドルのみらたむと対戦。強烈な右ストレートで圧倒し、判定5−0で勝利した。