俳優舘ひろし（76）が18日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜午後11時）に出演。好意がなかった女性を好きになった瞬間を告白した。

館は事前取材VTRで「最初どうでもいいと思ってた女性に夢中になったことあるんですよ」と切り出した。

舘は「料理が苦手」と話していた女性と、主に外食をしていたと語った。「それであるときね、僕が病気になったんですよ。それで出前っていうか『デリバリーとる？』って言ったら、（女性が）『私が作る』って言って。『君料理できないんじゃないの?』って言ったら料理できたんですよ」と明かした。

その女性は母親からの教えを守り、料理をできることを隠していたといい、舘は「『料理ができる』と言っちゃいけない。『愛してる』と言っちゃいけない。“私は貞節な女性ではないよ”って言いなさいって。ほっとくと他の男のところに行っちゃうっていうか」とその女性の母親からの教えについて明かした。

インタビューした野々村友紀子は「それを聞いて、舘さんは…」と聞くと、舘は「最初はどうでも…一緒にご飯食べるのは、良いかなって思ってたけど、夢中になりましたね…30何年前の話ですけど」と答えた。

スタジオで舘は「男を不安にさせないと」と語ると、共演者の女性陣は沸いた。

指原莉乃は「そんな余裕ない」と反応した。

舘は「男を安心させちゃダメ」と語った。