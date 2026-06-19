俳優舘ひろし（76）が18日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜午後11時）に出演。許せない女性について語った。

舘は好意がなかった女性を好きになった瞬間を告白した。事前取材VTRで「最初どうでもいいと思ってた女性に夢中になったことあるんですよ」と切り出した。

舘は料理が苦手な女性と普段外食をしていたものの、自身の病気で家で過ごすことになったという。舘がデリバリーを取ろうとするとその女性は料理を作ったことを明かした。

女性は母親の教えを守り、舘に料理ができることを明かさなかったといい、舘は「『料理ができる』と言っちゃいけない。『愛してる』と言っちゃいけない。“私は貞節な女性ではないよ”って言いなさいって。ほっとくと他の男のところに行っちゃうっていうか」とその女性の母親からの教えを明かした。

舘は「最初はどうでも…一緒にご飯食べるのは、良いかなって思ってたけど、夢中になりましたね…三十何年前の話ですけど」と答えた。

スタジオで3時のヒロインゆめっちは「掃除ができないっていうのはどうですか？」と質問すると、舘は「掃除ができないのは許せないですね」と答え、ゆめっちは「あー！」と叫び撃沈した。