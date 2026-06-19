お笑いコンビおぎやはぎ小木博明（54）矢作兼（54）が18日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNK おぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に生出演。FIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会、1次リーグF組の日本対オランダ戦について言及した。

2人はW杯について熱く語った。小木は「前半の日本が攻撃している時に、全員戻ってるんだもんね、オランダが。ハーフウェーラインまで行かないんだよ、プレッシングに。日本が来たら下がってる」と切り出した。矢作も「日本を評価してるの、分かるよね」と同調した。

小木が「日本って引かれると弱いじゃん。ちゃんと勉強してるんだなって」と言うと、矢作も「だからちゃんと強豪国と戦う時のオランダだよな。ちゃんと相手を認めてる」と語った。

小木はオランダの監督を引き合いに出し「認めてるんだよ。クーマンが。だからオランダ戦でみんなが勝つかもしれないって予想したのは、（攻めに）来てくれるからさ。日本は来てくれる方がスペースも空くし。それでいけるわけじゃん、カウンターで。完全に引いてたからね。あれ、すげーなと思って」と自身の見解を披露した。

サッカー日本代表（FIFAランキング18位）は1次リーグ初戦でオランダ代表（同7位）と対戦。先制を許すも後半12分に中村敬斗が同点弾。その後、勝ち越しを許すも後半44分、途中出場の小川航基がCKに合わせヘディング。鎌田大地に当たり同点に追いついた。