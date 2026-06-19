

文化放送は、声優・土岐隼一がパーソナリティを務める新番組『CODA presents 土岐隼一の あしたクリエイターになる君へ』を2026年7月3日（金）にスタートする。

当番組は、アニメや音楽、映画などのコンテンツを愛する人や、将来コンテンツ制作に興味を持っている「あしたクリエイターになる君」に向けて、著作権の意義や正しい知識をわかりやすくお伝えしていく30分番組。

メインパーソナリティを務めるのは、TVアニメ『桃源暗鬼』や『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat.初音ミク』などに出演し、自身も数多くの魅力的なコンテンツ制作に関わってきた人気声優の土岐隼一。

番組では、人気ゲームやアニメを陰で支えるクリエイターなどをゲストに招き、コンテンツ制作の裏側に迫るディープなトークを展開するほか、リスナーからの著作権に関する疑問に答えるQ&Aなど、バラエティ豊かなコーナーを届ける。

「著作権は難しくて面倒な法律」というイメージを払拭し、「著作権を守ることこそが、大好きなクリエイターやコンテンツへの継続的な支援であり、最高の“推し活”である」ということを、リスナーとともに楽しく学んでいく。

さらに、番組の強力なサポーターとして、法律家で弁護士の前田哲男先生がサブパーソナリティとして不定期で出演。著作権や著作隣接権の仕組みなどを丁寧に解説し、コンテンツをより深く、正しく楽しめる“ワンランク上の上級者”になるための知識を伝授する。

番組では、メインパーソナリティの土岐隼一やゲストへの質問や応援メッセージ、また、著作権にまつわる疑問、コンテンツ制作にまつわる体験談などを募集中。

メールの宛先：tokiashi@joqr.net

【新番組概要】

■番組名：『CODA presents 土岐隼一の あしたクリエイターになる君へ』

■放送日時： 毎週金曜日 深夜1時30分～2時00分（25時30分～26時00分）

※初回放送： 2026年7月3日（金）

■出演：土岐隼一（声優）

■メールアドレス： tokiashi@joqr.net

■推奨ハッシュタグ ♯ときあし