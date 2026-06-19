谷原七音、人生初金髪に大胆イメチェン “今しか見られない”貴重な姿で「JUNON」8月号登場
【モデルプレス＝2026/06/19】6月22日発売の『JUNON』（主婦と生活社）8月号に、谷原七音が登場。人生初となる金髪姿を披露した。
【写真】谷原章介のイケメン息子、人生初金髪に大胆イメチェン
デビューから2年目の谷原は、新たな出演作品を控えて大胆にヘアチェンジ。サロンでのブリーチ現場にジュノン編集部が急行し、変身の瞬間に完全密着した。
完成したその姿は、編集部も思わず「めちゃくちゃ似合ってる！」と興奮するほどの仕上がり。持ち前の爽やかさに加え、さらに色っぽさと儚気度が増していた。人生初のブリーチ、そして眉ブリーチを経験した谷原は、「高校生のころから人生で一度はブリーチをしてみたいと思っていたので純粋にうれしかったです。色もすごく素敵で、自分の顔にもなじんでいたので安心しています。応援してくれるみなさんに一番に見てもらいたいと思っていたので、いいねと言ってもらえるとうれしいです」と喜んだ。
さらに「次の作品のためにすぐに黒髪に戻す予定なのですが、あと半年ぐらい金髪を楽しみたいところです」と今しか見られない貴重なスタイルであることを口に。役に合わせて変化し続ける彼の魅力を詰め込んだインタビューとなっている。（modelpress編集部）
今回、人生で初めて金髪になりました！！学生の頃からいつか金髪にしてみたいという気持ちがあったので、今回染めることができてとっても嬉しいです！実際にこの色になってみると、自分自身が別人になるような感覚があり、不思議な気持ちにもなりました。例えばいつもよりテンションが高くなりやすかったり、髪色に合わせていつもは選ばないような色の服を着たくなったり、髪色を変えるだけでこんなに知らない自分に出会えるんだ、と毎日楽しく金髪を満喫しています。この髪色で撮影しているものがいろいろあるので、ぜひ解禁まで楽しみにしていただけると嬉しいです！
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【写真】谷原章介のイケメン息子、人生初金髪に大胆イメチェン
◆谷原七音、人生初の金髪姿披露
デビューから2年目の谷原は、新たな出演作品を控えて大胆にヘアチェンジ。サロンでのブリーチ現場にジュノン編集部が急行し、変身の瞬間に完全密着した。
完成したその姿は、編集部も思わず「めちゃくちゃ似合ってる！」と興奮するほどの仕上がり。持ち前の爽やかさに加え、さらに色っぽさと儚気度が増していた。人生初のブリーチ、そして眉ブリーチを経験した谷原は、「高校生のころから人生で一度はブリーチをしてみたいと思っていたので純粋にうれしかったです。色もすごく素敵で、自分の顔にもなじんでいたので安心しています。応援してくれるみなさんに一番に見てもらいたいと思っていたので、いいねと言ってもらえるとうれしいです」と喜んだ。
◆谷原七音コメント
今回、人生で初めて金髪になりました！！学生の頃からいつか金髪にしてみたいという気持ちがあったので、今回染めることができてとっても嬉しいです！実際にこの色になってみると、自分自身が別人になるような感覚があり、不思議な気持ちにもなりました。例えばいつもよりテンションが高くなりやすかったり、髪色に合わせていつもは選ばないような色の服を着たくなったり、髪色を変えるだけでこんなに知らない自分に出会えるんだ、と毎日楽しく金髪を満喫しています。この髪色で撮影しているものがいろいろあるので、ぜひ解禁まで楽しみにしていただけると嬉しいです！
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