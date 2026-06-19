高橋恭平（なにわ男子）・高橋ひかる・岩瀬洋志「山口くんはワルくない」笑顔のクランクアップ映像解禁 浴衣イベントの貴重オフショットも
【モデルプレス＝2026/06/19】映画『山口くんはワルくない』（公開中）より、主演のなにわ男子・高橋恭平、高橋ひかる（※「高」は正式には「はしごだか」）、岩瀬洋志のクランクアップ映像と写真が解禁された。
【写真】高橋恭平・高橋ひかる・岩瀬洋志が仲睦まじく笑顔 クランクアップの瞬間
映画のヒットを記念して、本作の撮影を締めくくるクランクアップ映像と写真が解禁となった。メインキャストの3人が現場での思いを語り合い、花束を手に感謝を伝える感動的な瞬間を余すことなく収めた映像となっている。岩瀬は「俳優のお仕事を始めてからずっと挑戦したいと思っていたラブコメに、本作で出演できてすごく嬉しかったです。お芝居に限らず人としても学ぶことが多かった作品でした」と語り、ひかるは「ラブコメは世の中にたくさん溢れているけれど、少しでも新しい切り口があるのではないかと模索し続けるこのチームがすごく好きでしたし、楽しかったです」とその充実感を回顧した。
恭平は「座長として自分が引っ張っていかなくてはと思いながら、キャストやスタッフの皆さん、そして監督と意見交換をたくさん重ねながら作っていくことができた作品です」と熱意と感謝を滲ませ、締めの言葉には共演者・スタッフへの深い感謝が込められていた。花束を手に思いを語る3人の姿からは、それぞれが真剣にこのラブストーリーと向き合い、全力を注いだ熱量が感じられた。
本作の現場では、撮影前段階から念入りな準備と丁寧なリハーサルが行われており、キャスト・スタッフが一丸となり作品制作に向き合ってきたという。ひかるが「最初のダンス練習や本読みの段階から、熱意あるチームの皆さんに支えられました」と語ったように、早い段階から全員が同じ目標に向かい、強い結束力を築きながら撮影を進めていった様子がうかがえる。また「恭平さんにもたくさん演技の相談をさせてもらって、より“キュン”を探し求めている時間は本当に楽しかったです」と語り、どうすればより観客にときめいてもらえるかを検討したキュン会議を通して深まった信頼感を明かした。
恭平は、「人間としても役者としても色々成長できた作品でした」と振り返り、監督やキャスト、スタッフ全員で意見を出し合い、試行錯誤しながら作品を作り上げていったことを改めて強調。この先どんな場面においても「山口くんはワルくない」の経験が役立つと語る姿、そして溢れ出る「まじ楽しかったっす！」という言葉から、撮影期間が彼にとってどれほど特別で充実した時間だったかが伝わってくる。
また、3人が花束を手にし晴れやかな笑顔を向けるクランクアップ写真も解禁。撮影を全力で駆け抜け、達成感に満ち溢れた表情が写し出されている。さらに、先日行われた浴衣イベントの際に撮影された3人の夏先取りオフショットもあわせて解禁。クランクアップ時と同様に花束を抱えながら見せるリラックスした表情からは、数々の宣伝活動を一緒に駆け抜けてきたおかげで、さらに深まった強い絆が感じられる貴重なショットとなっている。
本作は、斉木優氏による同名少女コミックの実写映画化で、恋に夢見る平凡な女子高生・皐と、コワモテ関西弁の転校生・山口くんが織りなす青春ラブストーリー。コワモテなのに実はピュアで優しい主人公の山口くんを演じるのは恭平。山口くんと急接近するヒロインをひかる、皐と山口の関係に波紋を広げ、ヒロインのまさかの恋のライバルとなる石崎を岩瀬が演じる。山口くんをめぐる予測不能な恋の三角関係のゆくえが見どころだ。なにわ男子による関西弁ラブソング「ビーマイベイベー」が主題歌として作品を彩る。（modelpress編集部）
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【写真】高橋恭平・高橋ひかる・岩瀬洋志が仲睦まじく笑顔 クランクアップの瞬間
◆高橋恭平・高橋ひかる・岩瀬洋志、晴れやかな笑顔でクランクアップ
映画のヒットを記念して、本作の撮影を締めくくるクランクアップ映像と写真が解禁となった。メインキャストの3人が現場での思いを語り合い、花束を手に感謝を伝える感動的な瞬間を余すことなく収めた映像となっている。岩瀬は「俳優のお仕事を始めてからずっと挑戦したいと思っていたラブコメに、本作で出演できてすごく嬉しかったです。お芝居に限らず人としても学ぶことが多かった作品でした」と語り、ひかるは「ラブコメは世の中にたくさん溢れているけれど、少しでも新しい切り口があるのではないかと模索し続けるこのチームがすごく好きでしたし、楽しかったです」とその充実感を回顧した。
◆高橋恭平「まじ楽しかったっす！」充実した時間振り返る
本作の現場では、撮影前段階から念入りな準備と丁寧なリハーサルが行われており、キャスト・スタッフが一丸となり作品制作に向き合ってきたという。ひかるが「最初のダンス練習や本読みの段階から、熱意あるチームの皆さんに支えられました」と語ったように、早い段階から全員が同じ目標に向かい、強い結束力を築きながら撮影を進めていった様子がうかがえる。また「恭平さんにもたくさん演技の相談をさせてもらって、より“キュン”を探し求めている時間は本当に楽しかったです」と語り、どうすればより観客にときめいてもらえるかを検討したキュン会議を通して深まった信頼感を明かした。
恭平は、「人間としても役者としても色々成長できた作品でした」と振り返り、監督やキャスト、スタッフ全員で意見を出し合い、試行錯誤しながら作品を作り上げていったことを改めて強調。この先どんな場面においても「山口くんはワルくない」の経験が役立つと語る姿、そして溢れ出る「まじ楽しかったっす！」という言葉から、撮影期間が彼にとってどれほど特別で充実した時間だったかが伝わってくる。
また、3人が花束を手にし晴れやかな笑顔を向けるクランクアップ写真も解禁。撮影を全力で駆け抜け、達成感に満ち溢れた表情が写し出されている。さらに、先日行われた浴衣イベントの際に撮影された3人の夏先取りオフショットもあわせて解禁。クランクアップ時と同様に花束を抱えながら見せるリラックスした表情からは、数々の宣伝活動を一緒に駆け抜けてきたおかげで、さらに深まった強い絆が感じられる貴重なショットとなっている。
◆高橋恭平主演「山口くんはワルくない」
本作は、斉木優氏による同名少女コミックの実写映画化で、恋に夢見る平凡な女子高生・皐と、コワモテ関西弁の転校生・山口くんが織りなす青春ラブストーリー。コワモテなのに実はピュアで優しい主人公の山口くんを演じるのは恭平。山口くんと急接近するヒロインをひかる、皐と山口の関係に波紋を広げ、ヒロインのまさかの恋のライバルとなる石崎を岩瀬が演じる。山口くんをめぐる予測不能な恋の三角関係のゆくえが見どころだ。なにわ男子による関西弁ラブソング「ビーマイベイベー」が主題歌として作品を彩る。（modelpress編集部）
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