M!LK、多忙な仕事現場に密着2本立て「JUNON」登場 佐野勇斗は「かわいい感情を勉強中」近況明かす
【モデルプレス＝2026/06/19】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKが、6月22日発売の「JUNON」8月号通常版（主婦と生活社）に登場。メンバーの佐野勇斗はソロでのインタビューにも登場する。
【写真】M!LK佐野、ブルゾンまとったやんちゃな表情で表紙と印象ガラリ
本号では特集「今こそ！アイドル⼤解剖」を掲載。世界に誇る⽇本のポップカルチャー「アイドル」。今、その笑顔で⽇本中を元気づけているアイドルたちの⽇常や魅⼒を解剖する。知れば知るほど、ひたむきな努⼒やアツい思いに胸が打たれるはずの本特集にM!LKが登場。 最新曲「アイドルパワー」も絶好調で「⽇本を元気に！」をモットーに輝き続けているM!LK。多忙な彼らの仕事現場に密着する2本立てで届ける。また、曽野舜太＆⼭中柔太朗のの写真が両⾯に印刷されたピンナップ（A3サイズの厚紙ポスター）が特別付録になっている。
M!LKインタビュー（※一部抜粋）
Q. アイドルというお仕事をする上でモットーにしていることはなんですか？またご⾃⾝のアイドルはどなたですか？
塩崎太智（※「崎」は正式には「たつさき」）：⾒ている⼈に楽しんでもらうことです。出演するものだったり、楽曲が少しでも⽣活の楽しみになればと思ってます。僕のアイドルはミッキーです。彼こそ僕のなかのスーパースターだからです。
⼭中：感謝です。み！るきーずやスタッフさんのおかげで活動できているので、感謝の気持ちでいっぱいです。僕にとってのアイドルはペドリです。FCバルセロナ所属のサッカー選⼿で毎週ペドリを楽しみに試合を観ています。
俳優の佐野勇⽃が本号に登場。TBS系⽕曜ドラマ「君の好きは無敵」（毎週火曜よる10時〜）が7⽉から放送スタート。佐野が、今回は偏屈で変⼈な訳ありキャラクターデザイナーに挑戦。いったいどんな役なのかを直撃。さらにはキーワードでの質問も掲載する。
佐野勇斗インタビュー（※一部抜粋）
Q.今、いちばんかわいい！って思うことは？
実は僕、かわいい感情を勉強中でして。でも最近、サルの動画がかわいいって思う気がする。リスザルとかいろんなサルです（笑）。そのおサルさんの動画を「かわいいなあ」って⾔いながら観てます。
（modelpress編集部）
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◆M!LK、多忙な仕事現場に密着
本号では特集「今こそ！アイドル⼤解剖」を掲載。世界に誇る⽇本のポップカルチャー「アイドル」。今、その笑顔で⽇本中を元気づけているアイドルたちの⽇常や魅⼒を解剖する。知れば知るほど、ひたむきな努⼒やアツい思いに胸が打たれるはずの本特集にM!LKが登場。 最新曲「アイドルパワー」も絶好調で「⽇本を元気に！」をモットーに輝き続けているM!LK。多忙な彼らの仕事現場に密着する2本立てで届ける。また、曽野舜太＆⼭中柔太朗のの写真が両⾯に印刷されたピンナップ（A3サイズの厚紙ポスター）が特別付録になっている。
Q. アイドルというお仕事をする上でモットーにしていることはなんですか？またご⾃⾝のアイドルはどなたですか？
塩崎太智（※「崎」は正式には「たつさき」）：⾒ている⼈に楽しんでもらうことです。出演するものだったり、楽曲が少しでも⽣活の楽しみになればと思ってます。僕のアイドルはミッキーです。彼こそ僕のなかのスーパースターだからです。
⼭中：感謝です。み！るきーずやスタッフさんのおかげで活動できているので、感謝の気持ちでいっぱいです。僕にとってのアイドルはペドリです。FCバルセロナ所属のサッカー選⼿で毎週ペドリを楽しみに試合を観ています。
◆佐野勇斗「かわいい感情を勉強中」
俳優の佐野勇⽃が本号に登場。TBS系⽕曜ドラマ「君の好きは無敵」（毎週火曜よる10時〜）が7⽉から放送スタート。佐野が、今回は偏屈で変⼈な訳ありキャラクターデザイナーに挑戦。いったいどんな役なのかを直撃。さらにはキーワードでの質問も掲載する。
佐野勇斗インタビュー（※一部抜粋）
Q.今、いちばんかわいい！って思うことは？
実は僕、かわいい感情を勉強中でして。でも最近、サルの動画がかわいいって思う気がする。リスザルとかいろんなサルです（笑）。そのおサルさんの動画を「かわいいなあ」って⾔いながら観てます。
（modelpress編集部）
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