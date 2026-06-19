亀梨和也、赤西仁とダンスを踊るなら「もう少しかっこいいものでやれたら」独立後の状況も明かす
【モデルプレス＝2026/06/19】元KAT-TUNの亀梨和也が6月19日、都内で行われた「亀梨和也×GiGO コラボキャンペーン発表会」に出席。「一緒にCM内のダンスを踊るなら？」という質問に答えた。
【写真】元KAT-TUN亀梨演じた“天才武人”鬼気迫る表情
2025年3月末をもってSTARTO ENTERTAINMENTを退所した亀梨。独立後の自身の状況については「やりながらやりながらで、チームの体制も整えながらではある」と話し「こうしていろいろな角度からお仕事のお話をいただけるのはすごく感謝しております」と感謝。亀梨は「これまでやってきたことや繋がりを、僕自身も大切にしていきたい」とかみしめた。
俳優業やMC、YouTube、音楽活動などさまざまな活動を行っている亀梨は「そういった意味では芸能界で出来ることを網羅している、みたいな感じではある（笑）。ときどき何屋さんなんだろうって思う」と告白。自分ではどう思うかと聞かれると、亀梨は「亀梨和也という感じ。一時、絞った方がいいのかなって悩んだ時期もありましたけど、それこそ大谷（翔平）選手だったり、新しい形の活躍にエネルギーを頂きながらやらせてもらっています」と答えた。
さらに亀梨は、世の中的にも専門職ではない形もスタンダードになってきていると言い「時代も含めて背中を押してもらいながら、自分自身も出来ることを果敢にチャレンジしていきたいと思っています」と意気込み。「食わず嫌いしないというか。じき芸歴30年という…自分でも衝撃なんですけど。自分自身に飽きずに、凝り固まらずに少し遊びのある部分はこれからも大事にしていきたいです」と言葉に力を込めた。
CMで亀梨は「GOGO GiGO！GO GiGO！」の印象的なフレーズに合わせて、軽快なダンスを披露している。芸能界の友人で一緒にCM内のダンスを踊るなら？という質問には「う〜ん…いくらなんでもちょっと出てこないですね（笑）」と回答。報道陣が「赤西（仁）さんと見てみたい気はします」と口にすると、亀梨は「赤西さんとやるときはもう少しかっこいいものでやれたらいいんじゃないかなと思います」と笑った。（modelpress編集部）
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◆亀梨和也、独立後の状況明かす
2025年3月末をもってSTARTO ENTERTAINMENTを退所した亀梨。独立後の自身の状況については「やりながらやりながらで、チームの体制も整えながらではある」と話し「こうしていろいろな角度からお仕事のお話をいただけるのはすごく感謝しております」と感謝。亀梨は「これまでやってきたことや繋がりを、僕自身も大切にしていきたい」とかみしめた。
俳優業やMC、YouTube、音楽活動などさまざまな活動を行っている亀梨は「そういった意味では芸能界で出来ることを網羅している、みたいな感じではある（笑）。ときどき何屋さんなんだろうって思う」と告白。自分ではどう思うかと聞かれると、亀梨は「亀梨和也という感じ。一時、絞った方がいいのかなって悩んだ時期もありましたけど、それこそ大谷（翔平）選手だったり、新しい形の活躍にエネルギーを頂きながらやらせてもらっています」と答えた。
さらに亀梨は、世の中的にも専門職ではない形もスタンダードになってきていると言い「時代も含めて背中を押してもらいながら、自分自身も出来ることを果敢にチャレンジしていきたいと思っています」と意気込み。「食わず嫌いしないというか。じき芸歴30年という…自分でも衝撃なんですけど。自分自身に飽きずに、凝り固まらずに少し遊びのある部分はこれからも大事にしていきたいです」と言葉に力を込めた。
◆亀梨和也、CM内のダンスを一緒に踊るなら？
CMで亀梨は「GOGO GiGO！GO GiGO！」の印象的なフレーズに合わせて、軽快なダンスを披露している。芸能界の友人で一緒にCM内のダンスを踊るなら？という質問には「う〜ん…いくらなんでもちょっと出てこないですね（笑）」と回答。報道陣が「赤西（仁）さんと見てみたい気はします」と口にすると、亀梨は「赤西さんとやるときはもう少しかっこいいものでやれたらいいんじゃないかなと思います」と笑った。（modelpress編集部）
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