バスケットボール男子日本代表が19日、都内で練習を公開した。7月3、6日に中国、韓国で開催される27年W杯アジア地区予選に向け、24年11月を最後に代表から遠ざかっていた屈指のシューター・比江島慎（宇都宮）が前日に追加招集。桶谷大監督の「現時点のベストメンバーで臨みたい」という熱望に応える形で復帰したシューターは「少しでも力になりたいと思って今ここにいる。短い時間でも活躍できる自信がある」と意気込みを口にした。

チーム最年長の35歳はサッカー好きを公言しており、代表活動がなければサッカーW杯観戦を企画していたという。「もし勝ち上がって（決勝トーナメントのベスト）32、16の時に行こうと思っていた。もうしかしたら、残ってベスト8で歴史的な瞬間を見ようかなと思っていた」と笑顔で振り返り、「精いっぱい国のためにプレーすることで、皆さんが盛り上がってくれたり、元気づけられるようになれれば。サッカーみたいに日本一丸となってW杯に向けていければ」と現在開催中のサッカーW杯を引き合いに語った。

一方で、主力のジョシュ・ホーキンソン（渋谷）は2―2で引き分けたサッカー日本代表のオランダ戦を観戦。シアトルで家族に会った後にダラスへ向かったといい「最高の試合。本当に感動した。スーパーでいろいろ買って鉢巻きをつくった」と刺激を受けた様子。観戦がSNSなどで話題となってしまっただけに「バレました」と苦笑いしたが「感動したのでバスケも盛り上がりたい」と話した。