ニオイやヌメリ、害虫を寄せ付けない！「排水口・生ごみ」毎日ルーティン
【画像で見る】排水溝のヌメリ防止に！おすすめの100均グッズ
湿度が高くジメジメして不快な梅雨。『レタスクラブ』では読者に、この季節、どんなことに困っているかアンケートを実施しました。 今回は、回答の中でもお悩みの多かった「排水溝・生ごみ」のニオイを解消するテクニックを教えてもらいました。
教えてくれたのは▷CaSy 西村正子さん
■害虫が寄ってくるもとにもなる「排水溝・生ゴミ」
ニオイやヌメリはもちろん、梅雨の時期は害虫が寄ってくるのも気になるキッチンの排水口と生ごみ。どれもちょっとしたひと手間で解消できるので、毎日のルーティンに取り入れてみて。
■ニオイの原因も汚れと湿気！取り除いて防止を
梅雨の時期に、カビと同じくらい悩まされるのが、おうちのさまざまな場所の嫌なニオイの問題。
「梅雨の時期は、カビもニオイを発するだけでなく、汚れに含まれる雑菌も高温多湿によって増殖するので、嫌なニオイの原因になります。そのため、特にキッチンや浴室、トイレなどの水まわりや、湿気が籠もりやすいげた箱、クローゼット、押し入れ、また洗濯物を干した部屋は、汚れと湿気が合わさる代表的なエリアなので、梅雨ならではの対策が必要です。どの場所でも基本は、カビや雑菌を繁殖させないように汚れをため込まず、換気や風通しをよくして、できるだけ湿気を取り除くこと。これを意識しておけば、カビを生えにくくするのはもちろん、嫌なニオイも解消することにつながります」（西村さん）
■Q．排水口がすぐぬめってニオイが気になる…
A．ストッキングタイプのネットをつけて
「ストッキングタイプのネットは目が細かく、生ごみが直接ごみ受けにつかないので、汚れにくく、ヌメリも取ってくれます。100円ショップなどで購入できる安価なものでOK。ただし、毎日必ず取り替えること」。ごみ受けにたまった生ごみをまとめやすく、水けを切るときも便利！
■よりニオわせないポイント！
塩素系漂白剤をこまめにかけておく
排水口の中は雑菌を増やさないことが大事。「塩素系漂白剤で除菌するのが一番。3〜5分ほど置いたら水で流して。ただし商品によってはステンレスなどの金属製品は、変色やサビの原因になるので、使用できるか確認を」
おすすめはこれ！
キッチン泡ハイターハンディスプレー／花王
スプレーで手軽に除菌や漂白、消臭ができる台所用漂白剤。除菌、消臭なら２分、漂白、ヌメリ除去なら５分放置して流すだけで、こすらずキレイに。400ml ￥385（編集部調べ）
生ごみを一晩放置するのはNG！
「生ごみを一晩中シンクに放置すると、夜行性のゴキブリが寄ってくる原因に。水けをできるだけ切り、袋に入れて密閉してから、ふたつきのごみ箱に捨てて」。ごみ箱のふたも、汚れたら塩素系漂白剤で除菌を。
※カビ取り剤や漂白剤は、塩素系のものと酸性タイプのものを混ぜたり、同時に使用したりしないでください。有毒ガスが発生するため、危険です。また、必ず換気をして、マスクやゴム手袋を着用しましょう。
※商品の使用上の注意を読み、使用する箇所の材質を確認したうえで、使用してください。
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スプレータイプの塩素系漂白剤は、吹きかけて流すだけで手間いらず。こまめに取り入れることで、ニオイや汚れを溜めずに気持ちよく過ごせます！
撮影／三佐和隆士 イラスト／島内美和子
文＝徳永陽子