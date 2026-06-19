鈴木奈々、今、“一番好きな”芸人を実名告白 共演者から忠告の嵐も「すごくキュンキュンしてて…」
モデルでタレントの鈴木奈々（37）が18日深夜放送のテレビ朝日系バラエティー『ドンデコルテ銀次と弱者たちの鍋会』（深2：45）に出演。今、一番好きだという芸能人を明かした。
【写真】確かに…イケメン!? 鈴木奈々からラブコールを受けた山添寛
この日、こじらせ女子として番組に出演した鈴木は「最近めっちゃ気になってる芸人さんがいて…」と語り出すと、お笑いコンビ・相席スタートの山添寛と実名で告白した。
番組には山添の相方・山崎ケイも出演していたが、鈴木の告白に「山添はまずいって。マジでやめた方がいい」と進言。だが鈴木は「ガチで、日本の芸人さんの中で一番好き。一緒にお仕事した時にめちゃめちゃカッコよくて。背がスラッとしてて。それですごくタイプで。今すごくキュンキュンしてて」とメロメロの様子だった。
山添とルームシェアの経験がある渡辺銀次も「ダメですよ！」と強気で忠告。過去に山添が家賃を競馬で使ってしまったことにより、当時住んでいた家を出ることになったという過去を明かし、山添を即効性のクズと表現。「毒されますよ」と伝えたが、鈴木は「え〜でもまだ好きかな」と答え、共演者を笑わせた。
【写真】確かに…イケメン!? 鈴木奈々からラブコールを受けた山添寛
この日、こじらせ女子として番組に出演した鈴木は「最近めっちゃ気になってる芸人さんがいて…」と語り出すと、お笑いコンビ・相席スタートの山添寛と実名で告白した。
番組には山添の相方・山崎ケイも出演していたが、鈴木の告白に「山添はまずいって。マジでやめた方がいい」と進言。だが鈴木は「ガチで、日本の芸人さんの中で一番好き。一緒にお仕事した時にめちゃめちゃカッコよくて。背がスラッとしてて。それですごくタイプで。今すごくキュンキュンしてて」とメロメロの様子だった。
山添とルームシェアの経験がある渡辺銀次も「ダメですよ！」と強気で忠告。過去に山添が家賃を競馬で使ってしまったことにより、当時住んでいた家を出ることになったという過去を明かし、山添を即効性のクズと表現。「毒されますよ」と伝えたが、鈴木は「え〜でもまだ好きかな」と答え、共演者を笑わせた。