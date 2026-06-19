与田祐希、イノシシを川に蹴り落とした？ 奇跡の体験談をまさかの映像化「喧嘩は売られたら買わなきゃ！と思った」
元乃木坂46で俳優の与田祐希が、17日放送のテレビ朝日系バラエティー『AI大作戦』（深0：15）に出演。なかなか信じてもらえない奇跡の体験談を披露した。
【写真】イノシシを蹴り落した衝撃エピソードを語る与田祐希
番組では、今まで人間の力だけでは太刀打ちできなかった課題、いわば“ミッションインポッシブル”にAIを用いて挑み、AIの楽しさ、可能性を追求していく新機軸バラエティー。
今回も、AIクリエイターたちに“お題”に添った短い動画作品を制作してもらい、スタジオで審査員が評価し、受賞回数によりランクアップを重ねて一流クリエイターを目指す『ジャパン・エーアイ・クリップ検定（通称“JAI検”）』をメインに放送した。
与田が披露したのは『優しい顔の練習』と題した動画作品。与田は「顔だけ見たらけっこう迫力があるので、陰で優しい顔の練習をしていたら…!?」という発想から制作したそうで、与田がこだわった富澤の笑顔にスタジオもほっこり。与田が思わず「カワイイ！」と感想を漏らす場面もあった。
さらに、『“本当にあった奇跡の話”上映会』では、“なかなか信じてもらえない奇跡の体験談”を披露し、それぞれのエピソードをAIで映像化した作品を鑑賞しながら、その体験談が“奇跡のような現実の話”なのか、“フェイク”なのかを判定することに。
与田は小学生のときに突進してきたイノシシをかわし、川に蹴り落としたという奇跡のような体験を披露し、そのエピソードがAIによる映像で再現された。スタジオでは錦鯉・長谷川雅紀をイノシシに見立てて、与田が当時の状況をさらにリアルに再現するひと幕も。与田は「当時は怖いもの知らずで、喧嘩は売られたら買わなきゃ！と思った」とイノシシと対峙したときの時の心境を語っていた。
【写真】イノシシを蹴り落した衝撃エピソードを語る与田祐希
番組では、今まで人間の力だけでは太刀打ちできなかった課題、いわば“ミッションインポッシブル”にAIを用いて挑み、AIの楽しさ、可能性を追求していく新機軸バラエティー。
今回も、AIクリエイターたちに“お題”に添った短い動画作品を制作してもらい、スタジオで審査員が評価し、受賞回数によりランクアップを重ねて一流クリエイターを目指す『ジャパン・エーアイ・クリップ検定（通称“JAI検”）』をメインに放送した。
さらに、『“本当にあった奇跡の話”上映会』では、“なかなか信じてもらえない奇跡の体験談”を披露し、それぞれのエピソードをAIで映像化した作品を鑑賞しながら、その体験談が“奇跡のような現実の話”なのか、“フェイク”なのかを判定することに。
与田は小学生のときに突進してきたイノシシをかわし、川に蹴り落としたという奇跡のような体験を披露し、そのエピソードがAIによる映像で再現された。スタジオでは錦鯉・長谷川雅紀をイノシシに見立てて、与田が当時の状況をさらにリアルに再現するひと幕も。与田は「当時は怖いもの知らずで、喧嘩は売られたら買わなきゃ！と思った」とイノシシと対峙したときの時の心境を語っていた。