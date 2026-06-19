「ジュノン・スーパー・コンテスト」BEST150が決定 武田真治、溝端淳平、三浦翔平、菅田将暉、犬飼貴丈、綱啓永、山下幸輝ら輩出
月刊誌『ジュノン』（主婦と生活社）が運営するボーイズオーディション『第39回ジュノン・スーパー・コンテスト』のBEST150が、22日発売の雑誌『JUNON』8月号でお披露目される。
【写真】第37回フォトジェニック賞を受賞した谷原七音
同コンテストは、「あなたの隣のすてきな男の子、紹介してください」をコンセプトに、武田真治、溝端淳平、三浦翔平、菅田将暉、犬飼貴丈、綱啓永、山下幸輝など数々のスターを生み出してきた。39回目を迎える今年も、エントリーシートで選考された第1次審査通過者約1000人（BEST1000）が出そろった。そして、4月、5月に行われた第2次審査（地方予選）を経て、編集部員による厳正な審査のもと、150人の「BEST150」が誕生した。
第3次審査は、同誌とじこみの愛読者ハガキ、公式アプリ「JUNON TV」、ライブ配信サービス「SHOWROOM」での読者人気投票により行われ、BEST150、BEST75、BEST30、BEST20、BEST10と絞られていく。
BEST75決定戦は21日からスタート。敗者復活戦の通過者5人を合わせて決定したファイナリスト15人の中から、最終選考会（11月22日）にて第39代グランプリが決定する。
【写真】第37回フォトジェニック賞を受賞した谷原七音
同コンテストは、「あなたの隣のすてきな男の子、紹介してください」をコンセプトに、武田真治、溝端淳平、三浦翔平、菅田将暉、犬飼貴丈、綱啓永、山下幸輝など数々のスターを生み出してきた。39回目を迎える今年も、エントリーシートで選考された第1次審査通過者約1000人（BEST1000）が出そろった。そして、4月、5月に行われた第2次審査（地方予選）を経て、編集部員による厳正な審査のもと、150人の「BEST150」が誕生した。
BEST75決定戦は21日からスタート。敗者復活戦の通過者5人を合わせて決定したファイナリスト15人の中から、最終選考会（11月22日）にて第39代グランプリが決定する。