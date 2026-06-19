初日に5時間以上待ち…人気の美術展の魅力を紹介 6・20放送『サタプラ』新コーナー
MBS・TBS系の土曜朝の番組『サタプラ』（毎週土曜 前7：30）は20日から、新コーナー「メガヒット中の〇〇館を知っておこう！ここだけインプット」をスタートする。
【写真】巨大な頭蓋骨の彫刻100点…日本初公開作品
声優の木村昴が毎月、全国にある美術館、水族館、博物館、科学館といった〇〇館の魅力に迫る。その道に精通した本物のプロと著名なゲストとともに各地をめぐり、「ここだけ」インプットすればいま人を集めに集めている超話題のスポットのことが驚くほどに丸わかりになり、行けば何倍もおもしろくなる秘けつを学べ、さらに行かなくても堪能できてしまう情報を届ける。
初回である今回、木村昴と同い年で交流のあるファーストサマーウイカをコーナーゲストに迎え、訪れたのは六本木ヒルズ最上層にある「森美術館」。開幕からわずか34日で来場者10万人を突破し、初日から5時間以上待ちという超人気の美術展「ロン・ミュエク展」をひもとく。
“現代アートって難しそう…”、“どう楽しめばいいのかわからない…”そんな悩みに対して、「とにかくここだけインプットしておけば驚くほどに魅力が分かる」という楽しみ方を木村昴とファーストサマーウイカが実践しながらクイズ形式で学ぶ。世界的スターをも魅了したSNS映えする写真を撮りたくなる巨大作品を前に2人は「もっと近くで見たい！」と大興奮となる。
新コーナーのナレーションを務めるのは木村昴が師匠と慕う先輩・関智一。公私ともに仲の良い2人の新しい掛け合わせにも注目だ。
【写真】巨大な頭蓋骨の彫刻100点…日本初公開作品
声優の木村昴が毎月、全国にある美術館、水族館、博物館、科学館といった〇〇館の魅力に迫る。その道に精通した本物のプロと著名なゲストとともに各地をめぐり、「ここだけ」インプットすればいま人を集めに集めている超話題のスポットのことが驚くほどに丸わかりになり、行けば何倍もおもしろくなる秘けつを学べ、さらに行かなくても堪能できてしまう情報を届ける。
“現代アートって難しそう…”、“どう楽しめばいいのかわからない…”そんな悩みに対して、「とにかくここだけインプットしておけば驚くほどに魅力が分かる」という楽しみ方を木村昴とファーストサマーウイカが実践しながらクイズ形式で学ぶ。世界的スターをも魅了したSNS映えする写真を撮りたくなる巨大作品を前に2人は「もっと近くで見たい！」と大興奮となる。
新コーナーのナレーションを務めるのは木村昴が師匠と慕う先輩・関智一。公私ともに仲の良い2人の新しい掛け合わせにも注目だ。