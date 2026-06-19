M!LK佐野勇斗、“かわいい”を勉強中「最近、サルの動画がかわいいって思う」
俳優の佐野勇斗（M!LK）が、22日発売の雑誌『JUNON』8月号（主婦と生活社）に登場する。
【写真】イケメン勢ぞろい！『JUNON』8月号通常盤表紙
出演する火曜ドラマ『君の好きは無敵』が7月から放送がスタートする佐野。今回は、偏屈で変人な訳ありキャラクターデザイナー役に挑戦する。
「今、いちばんかわいい！って思うことは？」と問われると、佐野は「実は僕、かわいい感情を勉強中でして。でも最近、サルの動画がかわいいって思う気がする。リスザルとかいろんなサルです（笑）。そのおサルさんの動画を『かわいいなあ』って言いながら観てます」と明かす。
【写真】イケメン勢ぞろい！『JUNON』8月号通常盤表紙
出演する火曜ドラマ『君の好きは無敵』が7月から放送がスタートする佐野。今回は、偏屈で変人な訳ありキャラクターデザイナー役に挑戦する。
「今、いちばんかわいい！って思うことは？」と問われると、佐野は「実は僕、かわいい感情を勉強中でして。でも最近、サルの動画がかわいいって思う気がする。リスザルとかいろんなサルです（笑）。そのおサルさんの動画を『かわいいなあ』って言いながら観てます」と明かす。