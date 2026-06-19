“アイドル”M!LKのアイドルは？「彼こそ僕のなかのスーパースター」 仕事現場に密着も
5人組ダンス＆ボーカルグループ・M!LKが、22日発売の雑誌『JUNON』8月号（主婦と生活社）内の特集「今こそ！ アイドル大解剖」に登場する。
【写真】イケメン勢ぞろい！『JUNON』8月号通常盤表紙
最新曲「アイドルパワー」も絶好調で「日本を元気に！」をモットーに輝き続けているM!LKの超多忙な仕事現場に密着する。。メンバーとのわちゃわちゃ、真剣な表情を届ける。
「アイドルというお仕事をする上でモットーにしていることは何ですか。また、ご自身のアイドルはどなたですか」という問いに、塩崎太智（※崎＝たつさき）は「見ている人に楽しんでもらうことです。出演するものだったり、楽曲が少しでも生活の楽しみになればと思っています。僕のアイドルはミッキーです。彼こそ僕のなかのスーパースターだからです」とコメント。山中柔太朗は「感謝です。み！るきーず（ファンネーム）やスタッフさんのおかげで活動できているので、感謝の気持ちでいっぱいです。僕にとってのアイドルはペドリです。FCバルセロナ所属のサッカー選手で、毎週ペドリを楽しみに試合を観ています」と語る。
なお、誌面では、佐野勇斗、曽野舜太、吉田仁人の回答も掲載する。
今号通常版の特別付録は、曽野×山中のピンナップとなる。
【写真】イケメン勢ぞろい！『JUNON』8月号通常盤表紙
最新曲「アイドルパワー」も絶好調で「日本を元気に！」をモットーに輝き続けているM!LKの超多忙な仕事現場に密着する。。メンバーとのわちゃわちゃ、真剣な表情を届ける。
「アイドルというお仕事をする上でモットーにしていることは何ですか。また、ご自身のアイドルはどなたですか」という問いに、塩崎太智（※崎＝たつさき）は「見ている人に楽しんでもらうことです。出演するものだったり、楽曲が少しでも生活の楽しみになればと思っています。僕のアイドルはミッキーです。彼こそ僕のなかのスーパースターだからです」とコメント。山中柔太朗は「感謝です。み！るきーず（ファンネーム）やスタッフさんのおかげで活動できているので、感謝の気持ちでいっぱいです。僕にとってのアイドルはペドリです。FCバルセロナ所属のサッカー選手で、毎週ペドリを楽しみに試合を観ています」と語る。
なお、誌面では、佐野勇斗、曽野舜太、吉田仁人の回答も掲載する。
今号通常版の特別付録は、曽野×山中のピンナップとなる。