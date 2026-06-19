JI BLUE、JO1とINIの“違い”分析 白岩瑠姫「うちのすーちゃん（金城）、かわいいですけどね？」
サッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダーとしてJO1とINIから結成されたスペシャルユニット・JI BLUEの白岩瑠姫、高塚大夢（※高＝はしごだか）、後藤威尊、金城碧海が、22日発売の雑誌『JUNON』8月号（主婦と生活社）臨時増刊版の表紙＆裏表紙を飾る。
【写真】キラキラオーラがまぶしい！付録のフォトカード
衣装は2パターンで、ジャケットでバチッとキメたクールな姿と、青春感あふれるキラキラな制服姿で撮り下ろし。さらに、サッカーや応援をテーマにしたソロインタビューや、白岩＆高塚、後藤＆金城の2人ずつでのペアインタビュー、全員での座談インタビューも掲載する。
高塚は「INIと比べると、JI BLUEはけっこうにぎやかですし、色がまた違う気がします。INIはかわいらしさがあるけど、JI BLUEはスタイリッシュで熱のある男、という感じ」とコメント。白岩が「うちのすーちゃん（金城）、かわいいですけどね？」と話すと、金城も「かわいいでしょ？ 26歳、まだまだピチピチですよ（笑）」と笑いを誘う場面も。後藤は「JI BLUEは部活みたい。もう1回、部活をやってる気分」と話す。
さらに、白岩は「JO1は、よく“男子校”とか“スポーツの強豪校”みたいなたとえられ方をすることが多いので、たしかに学生生活の延長みたいな感じはあるかもしれない」と分析。金城は「僕はもう、このメンバーでいられることが夢のようです。JO1でも、普段からメンバーのパフォーマンスや言動に刺激を受けることが多くて。INIのメンバーもそれぞれによさを持っているので、JO1にはない着眼点で見てくれている感じがして最高。ただ、JI BLUEの空気感は、JO1とはあまり変わらないかもしれない。なぜなら、JO1のなかでもアグレッシブなメンバーが集まりすぎたから（笑）。INIのメンバーも、引っ張られているんじゃないかと思う部分があります」と冷静に語る。
白岩も「なんならJO1のときより、はっちゃけてる気がする。ご迷惑をおかけしています（笑）」と謝罪。高塚は「いやいや、助かっています（笑）。特にJO1さんにフレンドリーな方が多いので、本当ににぎやか」、後藤は「練習中の発言数は、INIよりもJO1さんのほうが多い気がします。振り付けや作品に対して積極的にみなさんで意見を出し合っている姿を見て、これはINIにも持ち帰りたいと思いました」と刺激を受けている様子を見せた。
臨時増刊版では、「最高のフォトカード」が特別付録に付く。
【写真】キラキラオーラがまぶしい！付録のフォトカード
衣装は2パターンで、ジャケットでバチッとキメたクールな姿と、青春感あふれるキラキラな制服姿で撮り下ろし。さらに、サッカーや応援をテーマにしたソロインタビューや、白岩＆高塚、後藤＆金城の2人ずつでのペアインタビュー、全員での座談インタビューも掲載する。
さらに、白岩は「JO1は、よく“男子校”とか“スポーツの強豪校”みたいなたとえられ方をすることが多いので、たしかに学生生活の延長みたいな感じはあるかもしれない」と分析。金城は「僕はもう、このメンバーでいられることが夢のようです。JO1でも、普段からメンバーのパフォーマンスや言動に刺激を受けることが多くて。INIのメンバーもそれぞれによさを持っているので、JO1にはない着眼点で見てくれている感じがして最高。ただ、JI BLUEの空気感は、JO1とはあまり変わらないかもしれない。なぜなら、JO1のなかでもアグレッシブなメンバーが集まりすぎたから（笑）。INIのメンバーも、引っ張られているんじゃないかと思う部分があります」と冷静に語る。
白岩も「なんならJO1のときより、はっちゃけてる気がする。ご迷惑をおかけしています（笑）」と謝罪。高塚は「いやいや、助かっています（笑）。特にJO1さんにフレンドリーな方が多いので、本当ににぎやか」、後藤は「練習中の発言数は、INIよりもJO1さんのほうが多い気がします。振り付けや作品に対して積極的にみなさんで意見を出し合っている姿を見て、これはINIにも持ち帰りたいと思いました」と刺激を受けている様子を見せた。
臨時増刊版では、「最高のフォトカード」が特別付録に付く。