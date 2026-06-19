谷原七音、人生初の金髪姿お披露目「毎日楽しく金髪を満喫しています」 新たな作品を控えて初ブリーチ【コメント】
ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト出身の谷原七音が、22日発売の『JUNON』8月号（主婦と生活社）に登場し、人生初となる金髪姿を披露する。
【写真】以前は…“ネオサラリーマン”姿の谷原七音
同誌編集部は、新たな出演作品を控えて大胆なヘアチェンジを行った谷原のサロンでのブリーチ現場を訪問。ドキドキの変身の瞬間に完全密着する。「応援してくれるみなさんに一番に見てもらいたかった」と語る谷原の今しか見られない貴重な“金髪ほやほや”の姿を届ける。
今回、新しい作品を前に谷原が金髪になるという情報を入手した編集部は、ブリーチ真っ最中のサロンへ。変身の瞬間に密着し、完成したその姿は、編集部も思わず「めちゃくちゃ似合ってる！」と大興奮するほどの仕上がりだった。持ち前の爽やかさに加え、さらに色っぽさとはかなげ度が増したプレミアムな姿を誌面でも取り上げる。
人生初の（髪）ブリーチと眉ブリーチを経験した谷原は「高校生のころから人生で一度はブリーチをしてみたいと思っていたので純粋にうれしかったです。色もすごく素敵で、自分の顔にもなじんでいたので安心しています。応援してくれるみなさんに一番に見てもらいたいと思っていたので、いいねと言ってもらえるとうれしいです」と喜びのコメントを寄せた。
さらに「次の作品のためにすぐに黒髪に戻す予定なのですが、あと半年ぐらい金髪を楽しみたいところです」と、今しか見られない超貴重な限定スタイルであることも明かした。
【コメント】
今回、人生で初めて金髪になりました!! 学生の頃からいつか金髪にしてみたいという気持ちがあったので、今回染めることができてとってもうれしいです！実際にこの色になってみると、自分自身が別人になるような感覚があり、不思議な気持ちにもなりました。たとえばいつもよりテンションが高くなりやすかったり、髪色に合わせていつもは選ばないような色の服を着たくなったり、髪色を変えるだけでこんなに知らない自分に出会えるんだ、と毎日楽しく金髪を満喫しています。
この髪色で撮影しているものがいろいろあるので、ぜひ解禁まで楽しみにしていただけるとうれしいです！
【写真】以前は…“ネオサラリーマン”姿の谷原七音
同誌編集部は、新たな出演作品を控えて大胆なヘアチェンジを行った谷原のサロンでのブリーチ現場を訪問。ドキドキの変身の瞬間に完全密着する。「応援してくれるみなさんに一番に見てもらいたかった」と語る谷原の今しか見られない貴重な“金髪ほやほや”の姿を届ける。
人生初の（髪）ブリーチと眉ブリーチを経験した谷原は「高校生のころから人生で一度はブリーチをしてみたいと思っていたので純粋にうれしかったです。色もすごく素敵で、自分の顔にもなじんでいたので安心しています。応援してくれるみなさんに一番に見てもらいたいと思っていたので、いいねと言ってもらえるとうれしいです」と喜びのコメントを寄せた。
さらに「次の作品のためにすぐに黒髪に戻す予定なのですが、あと半年ぐらい金髪を楽しみたいところです」と、今しか見られない超貴重な限定スタイルであることも明かした。
【コメント】
今回、人生で初めて金髪になりました!! 学生の頃からいつか金髪にしてみたいという気持ちがあったので、今回染めることができてとってもうれしいです！実際にこの色になってみると、自分自身が別人になるような感覚があり、不思議な気持ちにもなりました。たとえばいつもよりテンションが高くなりやすかったり、髪色に合わせていつもは選ばないような色の服を着たくなったり、髪色を変えるだけでこんなに知らない自分に出会えるんだ、と毎日楽しく金髪を満喫しています。
この髪色で撮影しているものがいろいろあるので、ぜひ解禁まで楽しみにしていただけるとうれしいです！