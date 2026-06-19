文化審議会は１９日、４世紀末頃の前方後円墳「金蔵山（かなくらやま）古墳」（岡山市）など２件を史跡に指定するよう文部科学相に答申した。

また正岡子規や夏目漱石が壮観をたたえる句を残した「白猪（しらい）の滝」（愛媛県東温市）を名勝に、「金山のビャッコイ自生地」（福島県白河市）を天然記念物に指定することなども求めた。

金蔵山古墳は墳長約１５８メートルで、４世紀末頃では近畿を除く西日本で最大規模。墳丘構造や副葬品から、ヤマト政権との密接な関係や朝鮮半島との交流がうかがえる。吉備地方の実態やヤマト政権の政治的動向を考える上で重要とされた。

白猪の滝は、標高５８０〜６７０メートル付近に位置する、落差８４メートルを２段で流れ落ちる滝。明治以降に存在が広く知られるようになり、凍り付く「氷瀑（ひょうばく）」は厳冬期の風物詩となっている。１８９０年代には正岡子規や夏目漱石も訪れた。

「金山のビャッコイ自生地」は、国内唯一の自生地。ビャッコイはカヤツリグサ科の水草で、植物学者の牧野富太郎が存在を確認し、１９０５年に命名した。南半球にも分布するが、北半球ではここだけで、一層の保護を図る。

このほかの答申は次の通り。

【史跡】出水城跡（鹿児島県出水市）

【登録記念物】御箱崎の千畳敷（岩手県釜石市）▽榎本氏庭園（千葉県我孫子市）▽旧浅田氏庭園（金沢市）▽岡山大学構内庭園（岡山市）