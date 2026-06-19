◇プロ野球セ・リーグ DeNAー阪神(19日、横浜スタジアム)

14日に再昇格を果たしたドラフト3位ルーキーの宮下朝陽選手。同日スタメン起用されるとプロ初の4安打(1本塁打)と大暴れを見せました。この日は本拠地に戻ってリーグ戦が再開。さらなる躍動に意気込みました。

14日の試合はDeNAにとって交流戦最終戦となりました。この試合は一発を浴びる場面も多く、劣勢に追い込まれるも、宮下選手は大暴れ。同点打や2ランなど、得点を量産しました。ここまでの躍動については「だいぶ打ち方は固まってきた」と手応え。暑さにも負けぬ躍動を誓います。

そんな宮下選手は、先日グループ活動を終了した嵐の大ファン。登場曲も5打席目まで、それぞれ違う嵐の楽曲を設定するなど、その歌声に力をもらってきました。先日行われたラストライブも見たそうで、今回から1、2打席目の登場曲を変更。第1打席は鈴木尚典コーチの進言のもと「Happiness」に変更し、第2打席はライブを見ていてみんなで盛り上がれると感じた「Oh Yeah!」に変えたことを明かしました。

本拠地で鳴り響く嵐の楽曲を背に、宮下選手のさらなる躍動に期待がかかります。