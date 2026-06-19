財務省の出先機関が発注する国の合同庁舎の警備業務契約を巡り、警備体制の仕様書に不備があり、契約金額が本来より高くなった可能性があることが、会計検査院の調査でわかった。

財務省は仕様書の改善などを省内に通知した。

検査院によると、全国２６の財務局や財務事務所などが２０２２、２３年度に執行した合同庁舎などの警備業務契約４４件を対象に調査した。このうち２１の財務局などが契約した３４件は、仕様書に警備体制が明記されていなかった。

東北、九州両財務局と大津財務事務所が契約した４件については、財務省側は、警備員が休憩や仮眠中に対応すべき事案が発生すれば、その警備員が対応する「即応態勢型」を想定していたが、応札者の半数以上が休憩や仮眠中の警備員の代わりの人員を配置する「代替要員型」と誤認して入札に参加していた。代替要員型は人件費がかさんでコストが高くなる。

契約金額は４件で計４億５４３８万円。検査院は、仕様書に警備体制が明確に示されていれば、より低い金額での応札が可能だったと指摘している。

また、警備員の勤務状況などを調べたところ、１１財務局などの１７件については、財務省側が想定していた即応態勢型になっていなかったという。

検査院から指摘を受けた財務省は３月、各財務局などに対し、警備体制を仕様書で明確にすることなどを求める通知を出した。

財務省地方課は「検査院の指摘を真摯（しんし）に受け止める。業者側とは意思確認をしてきたつもりだが、今後は書面で明確に示していきたい」としている。