日本野球機構（NPB）は19日、『マイナビオールスターゲーム2026』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。

パ・リーグの遊撃手部門では友杉篤輝（ロッテ）が水野達稀（日本ハム）を抜いて2日ぶりにトップに浮上。2人の得票差は2049票差となっている。

今年のオールスターは第1戦が7月28日（火）に東京ドーム、第2戦が7月29日（水）に富山で開催される。

5月21日から始まったファン投票は6月28日（日）まで。7月7日（火）16時に最終結果が発表され、7月13日（月）16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。

◆ セ・リーグ中間結果

＜先発投手＞

236,167 山野太一（ヤクルト）

209,855 高橋遥人（阪神）

91,807 才木浩人（阪神）

＜中継投手＞

342,559 大勢（巨人）

224,933 星知弥（ヤクルト）

71,957 レイノルズ（DeNA）

＜抑え投手＞

412,340 キハダ（ヤクルト）

182,945 岩崎優（阪神）

144,555 マルティネス（巨人）

＜捕手＞

255,600 古賀優大（ヤクルト）

217,615 坂本誠志郎（阪神）

178,906 石伊雄太（中日）

＜一塁手＞

428,543 大山悠輔（阪神）

212,070 オスナ（ヤクルト）

160,300 筒香嘉智（DeNA）

＜二塁手＞

337,231 中野拓夢（阪神）

220,264 牧秀悟（DeNA）

154,163 田中幹也（中日）

＜三塁手＞

507,017 佐藤輝明（阪神）

218,846 武岡龍世（ヤクルト）

118,630 坂本勇人（巨人）

＜遊撃手＞

333,058 長岡秀樹（ヤクルト）

297,052 村松開人（中日）

178,244 木浪聖也（阪神）

＜外野手＞

543,230 森下翔太（阪神）

298,956 増田珠（ヤクルト）

291,009 細川成也（中日）

◆ パ・リーグ中間発表

＜先発投手＞

201,168 伊藤大海（日本ハム）

148,416 平良海馬（西武）

112,384 大津亮介（ソフトバンク）

＜中継投手＞

226,255 鈴木昭汰（ロッテ）

195,277 甲斐野央（西武）

186,542 田中正義（日本ハム）

＜抑え投手＞

263,824 マチャド（オリックス）

233,457 横山陸人（ロッテ）

182,588 柳川大晟（日本ハム）

＜捕手＞

308,057 田宮裕涼（日本ハム）

197,513 若月健矢（オリックス）

154,735 海野隆司（ソフトバンク）

＜一塁手＞

375,618 清宮幸太郎（日本ハム）

300,688 ネビン（西武）

214,811 ソト（ロッテ）

＜二塁手＞

286,846 小川龍成（ロッテ）

260,918 太田椋（オリックス）

208,824 牧原大成（ソフトバンク）

＜三塁手＞

436,475 栗原陵矢（ソフトバンク）

226,862 郡司裕也（日本ハム）

153,886 宗佑磨（オリックス）

＜遊撃手＞

217,231 友杉篤輝（ロッテ）

215,182 水野達稀（日本ハム）

178,877 村林一輝（楽天）

＜外野手＞

446,412 万波中正（日本ハム）

374,425 西川史礁（ロッテ）

345,011 周東佑京（ソフトバンク）

＜指名打者＞

390,864 レイエス（日本ハム）

281,380 柳田悠岐（ソフトバンク）

170,126 ポランコ（ロッテ）