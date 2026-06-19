ロッテ・友杉篤輝（撮影＝岩下雄太）

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　日本野球機構（NPB）は19日、『マイナビオールスターゲーム2026』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。

　パ・リーグの遊撃手部門では友杉篤輝（ロッテ）が水野達稀（日本ハム）を抜いて2日ぶりにトップに浮上。2人の得票差は2049票差となっている。

　今年のオールスターは第1戦が7月28日（火）に東京ドーム、第2戦が7月29日（水）に富山で開催される。

　5月21日から始まったファン投票は6月28日（日）まで。7月7日（火）16時に最終結果が発表され、7月13日（月）16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。

◆ セ・リーグ中間結果

＜先発投手＞

236,167　山野太一（ヤクルト）

209,855　高橋遥人（阪神）

91,807　才木浩人（阪神）

＜中継投手＞

342,559　大勢（巨人）

224,933　星知弥（ヤクルト）

71,957　レイノルズ（DeNA）

＜抑え投手＞

412,340　キハダ（ヤクルト）

182,945　岩崎優（阪神）

144,555　マルティネス（巨人）

＜捕手＞

255,600　古賀優大（ヤクルト）

217,615　坂本誠志郎（阪神）

178,906　石伊雄太（中日）

＜一塁手＞

428,543　大山悠輔（阪神）

212,070　オスナ（ヤクルト）

160,300　筒香嘉智（DeNA）

＜二塁手＞

337,231　中野拓夢（阪神）

220,264　牧秀悟（DeNA）

154,163　田中幹也（中日）

＜三塁手＞

507,017　佐藤輝明（阪神）

218,846　武岡龍世（ヤクルト）

118,630　坂本勇人（巨人）

＜遊撃手＞

333,058　長岡秀樹（ヤクルト）

297,052　村松開人（中日）

178,244　木浪聖也（阪神）

＜外野手＞

543,230　森下翔太（阪神）

298,956　増田珠（ヤクルト）

291,009　細川成也（中日）

◆ パ・リーグ中間発表

＜先発投手＞

201,168　伊藤大海（日本ハム）

148,416　平良海馬（西武）

112,384　大津亮介（ソフトバンク）

＜中継投手＞

226,255　鈴木昭汰（ロッテ）

195,277　甲斐野央（西武）

186,542　田中正義（日本ハム）

＜抑え投手＞

263,824　マチャド（オリックス）

233,457　横山陸人（ロッテ）

182,588　柳川大晟（日本ハム）

＜捕手＞

308,057　田宮裕涼（日本ハム）

197,513　若月健矢（オリックス）

154,735　海野隆司（ソフトバンク）

＜一塁手＞

375,618　清宮幸太郎（日本ハム）

300,688　ネビン（西武）

214,811　ソト（ロッテ）

＜二塁手＞

286,846　小川龍成（ロッテ）

260,918　太田椋（オリックス）

208,824　牧原大成（ソフトバンク）

＜三塁手＞

436,475　栗原陵矢（ソフトバンク）

226,862　郡司裕也（日本ハム）

153,886　宗佑磨（オリックス）

＜遊撃手＞

217,231　友杉篤輝（ロッテ）

215,182　水野達稀（日本ハム）

178,877　村林一輝（楽天）

＜外野手＞

446,412　万波中正（日本ハム）

374,425　西川史礁（ロッテ）

345,011　周東佑京（ソフトバンク）

＜指名打者＞

390,864　レイエス（日本ハム）

281,380　柳田悠岐（ソフトバンク）

170,126　ポランコ（ロッテ）