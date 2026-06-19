【密着取材】新宿ゴールデン街で外国人相手に荒稼ぎ「ゴールデン街の魔女」の客をトリコにする“接客”

ゴールデン街に“魔女”が棲む!?

インバウンドで賑わう東京・新宿。特にゴールデン街は日本のディープな観光スポットとして人気が高い。多くの外国人客が訪れた結果、バブルのような様相を呈しており、かつてない潤いをみせている。そんなゴールデン街で外国人客相手に荒稼ぎをしていることから、一部で“魔女”と呼ばれている女性がいるとの情報を得た。彼女の営業ぶりに密着した。

取材を行ったとある金曜日。ゴールデン街はやはり人でごった返していた。外国人観光客以外にも、仕事の疲れを癒やすために馴染みの店に向かうサラリーマンや、何を生業にしているのか不明な御仁など、さまざまな人々が酒を求めて集う。“魔女”がいるという店舗は、その一角にあった。

店のドアを開けると、気持ちのいい声で「はい、いらっしゃい！」と迎えられた。取材であることを伝えると、「他のお客さんの迷惑にならないのであれば」という条件で快く受け入れてくれた。この女性は以後、Aさんとする。

「歳は25歳。大学を卒業して一般企業に入社しましたが、１年で辞めました。髪型とか服装にうるさかったり、お局（つぼね）おばさんのご機嫌取りとかが面倒だったので。一応都内の国立大学を卒業していて、帰国子女なので英語が話せます。イギリスとマレーシアに７年間住んでいて、大学時代に１年間、ヨーロッパに留学していました」（Aさん）

退社した一般企業では部署で１番の営業成績を残していたという。少し話を聞いただけでも「イケてない理系君の筆おろしをした」「同期と寝た」「他部署の営業成績トップと寝た」などなど、すでに魔女と呼ばれる片鱗が見える。

「この店の他に、バニーガール姿や水着姿で接客をするコンカフェで働いています。人と話すのが好きですし、何よりお酒が好き。楽しくお酒を飲んで、給料が頂けるなんて天職です。嫌らしい言い方ですが、学歴はあるので稼げなくなったらまた会社員に戻ります」

ゴールデン街が外国人たちによってバブルのような状態になっているとの話は本当だという。しかし「店によっては売り上げに差がある」と、この界隈の事情を教えてくれた。

「外国人の入店を断っている店もあって、そういう店は売り上げ上がっていない印象です。２階に入っている店舗だとふらっと立ち寄る人が少ないので、やはり新規のお客さんは少ない。ゴールデン街の特徴かもしれませんが、外国人の方は20〜30代が多い。海外にはバー文化みたいなものがあって、バーホッピング、パブクロールなんて言葉があります。多くは店で１〜２杯飲んで次の店に行くという日本でいう『ハシゴ酒』をしにゴールデン街に来ています」

Aさんによると、店に来る外国人の９割が欧米系でアジア系は殆どおらず、たまに韓国人が来る程度だという。「英語での接客ができるだけで、店としてはかなり稼げる」と話す。

外国人観光客たちには食事の前にバーに立ち寄ってお酒を飲むという文化があり、ゴールデン街のような小さな店は居酒屋に入るよりもハードルが低いようだ。

客が来た！

取材をしていると、ドアが開き、外国人客が入ってきた。Aさんは流暢な英語で接客する。外国人たちは驚いた様子で酒を注文した。

デンマーク出身の男性は「東京の新宿に一度行きたかった。日本には１ヵ月滞在予定で、来週は大阪に行く」と言い、この店に来るのは３回目だそうだ。今日は友達を連れて、昨日に続いての来店とのこと。

驚いたのは、Aさんの接客ぶり。酒を客に届けにバーカウンターから出てくるとやたらと距離が近い。他のお客さん相手にも同様で、どのような酒なのか丁寧に英語で接客し、すでに酔っぱらっている客に対しても嫌がることなく笑顔で話しかける。彼女の人柄なのか、客は男女問わず嬉しそうな顔をしていた。

前述のデンマーク人も、Aさんの接客について「素晴らしい」と話す。

「彼女の接客はすごいね。フレンドリーでお客さんのことを考えて接客している。日本で英語が通じるバーに行けるなんて思わなかったから、今日は楽しむ予定。それに彼女はノリもよく、『一緒にお酒を飲もう』って誘ったら付き合ってくれる。他の店だとありえないよ」

丁寧な接客だけではなく、人にお酒を勧められたら断らない。また、外国人たちの素朴な疑問に答えてくれることも人気の要因だ。

「私は日本でチップを渡すことは失礼だと思っていました。彼女にそれを聞くと、『チェーン店だと受け取れないけど、それ以外だと大丈夫。私たちだっておカネが貰えるなら嬉しい』と店員さんの本音を教えてくれました。ここでは日本について不思議に思ったことを、日本人の口から聞けます。それがとても嬉しい」（同前）

外国人、日本人を問わず、酒を出す場で客が求めているのはコミュニケーションだ。居酒屋やレストランと違い、人との距離はバースタイルのほうが近い。近距離で交流ができることも人気の理由だろう。

１日の稼ぎは…

しかし、それだけが彼女が荒稼ぎしている理由には思えない。その答えはこの店の常連男性のB氏（日本人）が教えてくれた。「Aさんが働き始めて週２くらいで来ています」と、彼もファンの１人のようだ。

「誰に対してもフレンドリーで愛想がいい。そして多少の下ネタにも付き合ってくれる。海外だと女性が客の近くで接客をする店がないのか、外国人観光客はここに来るとすぐに気に入ります。珍しさもあるかと思いますが、美しい女性に近距離で接客されて嫌な男はいませんよ」

つまるところ、鼻の下が伸びることで財布の紐が緩んでいるのだ。男たちがだらしのない赤い顔をほころばせているのは酒だけのせいとは思えない。視線は皆、Aさんに釘づけだった。

終電が近くなっても人の流れが衰えることはない。Aさんが言っていたように、１〜２杯飲んで退店する人が多く、客の回転は早い。どれほど稼げているのかを聞くと「平均して１日３万から４万円」だという。

「うちは歩合なので、働く人次第ですね。私は稼げない日でも２万円くらい。一番稼いだときは、ギリギリ10万円に届かないくらいでした。その時は私も調子に乗って騒いでお客さんから貰ったお酒を飲みまくっていて、閉店したときは、さすがに疲れて店の椅子で倒れたように寝ていました。たまに『換金し忘れたからあげるね』ってドルやユーロでチップを頂くこともあります」（Aさん）

取材の礼を述べ、帰ろうとするとAさんが顔を近づけてきて耳元で「聞かれなかったので追加で答えておきます。外国人はチャージがある店は基本嫌いですよ。チップ文化があるので……」と囁（ささや）いた。そして「次は取材ではなく、遊びに来てくださいね。待っています」と両手で手を握る。ゴールデン街の魔女と呼ばれるゆえんを感じた瞬間だった。

誰に対しても臆さず明るい性格と語学力があるからこそ、ゴールデン街で稼ぐことができるのだろう。

取材・文・写真：白紙緑