猫が『洗濯物の上』に乗ってくる理由3つ

1．お日様の香りと温かさが心地いいから

猫が洗濯物の上に乗ってくる理由のひとつ目は、「温かさと香り」です。

天日干ししたばかりの洗濯物や、乾燥機から出したての衣類は、ほかほかと温かく猫にとって絶好の場所となります。

さらに太陽の光をたっぷり浴びた洗濯物は、猫が大好きな「日向ぼっこ」と同じ。

ぬくぬくとした心地よさと柔らかな感触に警戒心が解きほぐされ、ついついその上で眠くなってしまいます。

2．自分の匂いを上書きしたいから

猫は洗濯物の山に乗ってくる理由の二つ目は、「匂いを上書きしたいから」です。

猫は縄張り意識が非常に強い動物で、自分の匂いをつけることで自分の縄張りをアピールし、ほかの猫から守ります。

しかしきれいに洗濯された衣類は、匂いが消え、猫からすると「自分の匂いが消されてしまった未開の地」のようなものです。

そのため「ここは僕の場所！」「私のもの！」と改めて主張するために、体をこすりつけたり、上に乗ったりして自分の匂いを擦り付け直します。

飼い主にとっては「また毛だらけに…」と感じるかもしれませんが、猫にとっては大切なマーキングというわけです。

3．ふかふかした素材が好きだから

猫が洗濯物の上に乗る理由の3つ目は、「素材の好み」があげられます。

猫はタオルのパイル地やフリース、ウールといった、柔らかくてクッション性のある素材が大好き。これは母猫の体の感触に似ているからとも言われています。

そんな猫にとって洗濯物が重なっている状態は、最高の「ふかふかベッド」。

足を踏み入れたときの沈み込むような感触もまた心地よく、ふみふみしながらそのまま寝落ちしてしまうことも珍しくありません。

つまり洗濯物の上は、単純に「一番寝心地が良い場所」として選ばれているのです。

猫が洗濯物の上に乗る…防ぐ方法はある？

猫に悪気はないとはいえ、毎回洗濯物の上に乗られると困ってしまいますよね。そんなときは、叱るよりも“環境を工夫する”ことが効果的です。

まずおすすめなのは、「洗濯物を猫の届かない場所で管理する」こと。畳む前に高い場所へ置いたり、猫が入れない部屋で作業したりするだけでもかなり防げます。

また洗濯物の山の近くに、お気に入りのブランケットや猫専用のベッドを置いてあげるのもおすすめです。

「こっちの方がもっと心地いいよ」と誘導することで、洗濯物への執着を減らすことができます。

洗濯物についた猫の毛、効果的な取り方は？

猫が洗濯物に乗ってしまったあとに悩むのが、びっしりついた抜け毛です。

粘着ローラー（コロコロ）は手軽で多くの人が実践している方法ですが、繊維の奥まで入り込んだ毛には湿らせたゴム手袋で撫でる方法も有効です。

また洗濯前に乾燥機で5～10分ほど空回しすると、遠心力で毛が取れやすくなるテクニックもあります。

ほかにもランドリーボールを活用したり、ペット用の毛取りフィルターを洗濯機に使うことで、洗濯槽への毛の付着を軽減できます。

まとめ

猫が洗濯物の上に乗ってくるのは、温かさや心地よさを求めているだけでなく、持ち前の縄張り意識といった、猫らしい心理が理由でした。

とはいえ家事の二度手間を考えると、そのままにしておくわけにもいきません。部屋を分けるなどの対策を上手に取り入れながら、お互いにストレスのない快適な環境を作っていきましょう。

猫に洗濯物を毛だらけにされてしまう飼い主さん。まずは今日取り込んだ洗濯物を、猫に見つかる前に「すぐたたむ・片づける」ことから始めてみませんか？