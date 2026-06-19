いよいよ迫ってきたFIFAワールドカップ北中米大会のチュニジア戦。2026年6月19日放送の「めざましテレビ」（フジテレビ系）に出演した元日本代表の柿谷曜一朗さんは試合会場となるメキシコ・モンテレイから、4−0で日本の勝利と大胆予想。スタジオをわかせた。

チーム力を比較すると...

番組はチュニジア攻略の鍵と勝敗を予想した。ゲスト出演した元日本代表の永島昭浩さんはチュニジアを「守備を固めてカウンター攻撃が柱のチーム。日本の分析を上回る戦術・選手起用に注意」と話す。日本の分析を上回る、というのは予想外の戦い方をしてくるということか。永島さんは「チーム力を比較すると日本の方が上というのはルナール新監督も認めている」。（チュニジアが）当たり前の戦い方はしないだろうから「試合開始5〜10分で相手の特徴を共有することも重要だ」と話す。

日本の圧勝を確信

MCの伊藤利尋アナは「（ルナール）新監督が就任して4、5日というタイミングでの日本戦だがいろいろと驚きの仕掛けをしてくる可能性があるか」と柿谷さんに聞く。

柿谷さんは「この監督は前大会ではサウジアラビアの監督としてアルゼンチン戦を逆転勝利させた。メンタル的なところが大きいが、チュニジアの選手たちがどれだけ（スウェーデン戦の）敗戦を切り替えられるかがポイントになってくる。そこまで僕自身は脅威と思っていない。日本代表が森保監督のもとで8年間積み上げてきたものを（チュニジアが）4日間で攻略できるとは思っていない」と自信をみせる。そして、4−0という得点予想を挙げたのだ。「5対0、6対0でもいいんだけど」と話し、日本の圧勝に確信を持った口ぶりだった。伊藤アナは「日本、しっかりと勝ち点3をとりたい。週明けまた盛り上がってお伝えしたいと思う」と話した。

（ジャーナリスト 佐藤太郎）