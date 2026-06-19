「なんかパーンって爆発する音が3、4回聞こえた」──父親と一緒に帰宅する途中だという少女が、授業中に起きた"異変"をそう振り返った。6月19日、東京都北区の区立滝野川第三小学校で火事が発生。少なくとも児童ら11人がケガをしたという。

【写真を見る】避難した児童の手には学校からの配布物。校舎から立ち上る黒煙や、避難する児童らの様子なども

全国紙の社会部記者の解説。

「午前11時ごろに119番通報があり、正午ごろに鎮圧された。一時は複数人が逃げ遅れたとの情報もあったが、すでに救出され、現在は生徒と教師全員の確認が取れています。

校舎の200平方メートルほどが焼けたといい、出火原因は調査中だが、校舎4階の音楽準備室が火元とみられる。使われていないストーブから火が出た可能性があるほか、ストーブの点検中に出火したとも報じられています」

NEWSポストセブン取材班が滝野川第三小学校を訪れ現場にいた男性に声をかけたところ、たまたま隣にいた女児が娘で、同校の4年生だとし、当時の状況について語ってくれた。

「4時間目の終わりくらいかな。もともとちょっと煙臭くて、ヴィーンみたいな音の警報が鳴って、『なんだろう？』って。

でも校内放送がなかったから先生も避難訓練か本物かわからなくて、『え、でも今日は訓練の日じゃないよな』とか言って、とりあえず避難したって感じです。授業を受けてた教室は3階で、音楽準備室は真上みたいな位置にある。普段は着替えとかするところ」

多くの児童が事態を飲み込めないまま校舎の外に避難し、そこで初めて火事に気づいたようだ。

「校庭にいったん出てみたら、校舎の割れている窓から火とか煙が見えて、"本物だ！"ってわかった。そこから泣いちゃった子がけっこういました。特に女子だよね、めちゃくちゃワンワンワンワン泣き出しちゃって。

あと、灰だらけになって出てきた子たちもいて、あの子たちは軽くケガしてるかもしれない。

外に出てから30秒くらいして、急に3、4回、ボンボンボン！って（音がした）。その音が重なるのにつれて、どんどん煙の色が濃くなって、量も多くなったんです」

校庭から付近の公園に避難した後、体育館で保護者の迎えを待っていたという。

「荷物はもう教室に全部そのままにして、教室には戻らず帰ることになりました。明日は土日だからそもそも学校に来ないんだけど、今後についての連絡とかもなく、"とにかく帰ろう"って感じで。（教室に大事なものを置いてきた？）うーん、相棒の鉛筆！」

怪我を負ったり煙を吸うなどした被害はあったが、全員が命に別状がないというのが不幸中の幸いだが、子供たちの尊い命が危険に晒されたことに間違いはない。一刻も早い原因究明が求められる。