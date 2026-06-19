「にしたんクリニック」などを手がける西村誠司・エクスコムグローバル株式会社代表取締役社長が１９日、自身のＴｉｋＴｏｋを更新。タレント・藤田ニコルのＳＮＳ投稿が波紋を呼んでいることについて言及した。

藤田は今月７日、ＳＮＳで「無事に娘との生活も１か月を迎え、お宮参りも終えることができました」と報告。するとＸで「病気で子どもを産めない人の気持ちを考えたことがあるのか」と問いかけがあったことを手始めに、著名人が私見を述べるなど物議を醸す事態となっている。

一連の報道を目にした西村社長は「それだったら自分は言いたいですよ。髪の毛がない男の気持ちは分かるのか？と」と、自身の薄毛を例にあげてコメント。自身も日頃から頭髪に関して中傷を受けるといい「だけどもあえて、このタイミングで僕はハゲの魅力を語りたい。まずはシャンプーが楽。だから髪の毛を伸ばすとなったら毎朝のシャンプーが絶対に負担になると思う」と笑った。

日頃からＳＮＳなどで「人それぞれ悩みやコンプレックスは違う。だからこそ相手がどう感じるかを想像することが大切」との考えを発信している西村社長。今回の動画でも「ＳＮＳ時代の言葉との向き合い方」について、ユーモアを交えながら持論を展開した。