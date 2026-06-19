“ミスタージャイアンツ”として、多くの野球ファンに愛された長嶋茂雄さんの追悼展が、長野市で開かれています。

その長嶋さんが生前、信州の高校球児の胸に刺さるメッセージを送っていました。



長野市のながの東急百貨店で、6月29日まで開催されている「長嶋茂雄追悼展」。球界を象徴する存在として愛され続ける、長嶋さんの足跡をたどることができます。





そんな長嶋さんは生前、お忍びで信州のある場所を訪れていました。長野日大高校 野球部 松橋将之監督「ちょうどここに車椅子で来て、グラウンドを見る形で、ノックを受けている姿を見ていました」そう話すのは、長野市にある長野日大高校・野球部の松橋将之監督。2022年4月10日、学校の関係者と知り合いだった縁で長野日大に立ち寄った長嶋さん。野球部の練習を見学したあと、部員たちに語りかけました。松橋将之監督「『自分がやっていた頃より、みんなの方が体はいい。でも、負けん気だけは、私は誰にも負けなかった』と。気持ちは、負けない気持ちでいつもやっていたっていうことをおっしゃっていただいた」長嶋さんの言葉を受け取った2年後の2024年、長野日大は、15年ぶりとなる夏の甲子園出場を決めました。（長嶋さんへの動画メッセージ）「長嶋さんに会って、自分たちは思いっきり野球を楽しむことを決めました。おかげで長野県を取ることが出来ました。甲子園でも、長野日大野球部を見ていてください。やったぞー！」長嶋さんに送った、甲子園出場を報告する動画。それに対し、長嶋さんからメッセージ動画が返ってきました。松橋将之監督「『勝つ、勝つ、勝つ』、それだけでしたけど、非常に強い言葉で」当時1年生だった清水智貴主将も、そのメッセージを目の当たりにした一人です。長野日大高校 野球部 清水智貴主将(3年)「本当に気合の入っている人なんだなと思いました。やっぱり心を、練習からしっかり鍛えるというのを意識してやっています」長嶋さんが伝えた「気持ちは負けない」という言葉は、いまも大切にされています。松橋将之監督「やっぱり、最後勝負を分けるのは技術とかそういったことじゃなくて、（長嶋さんに）教えていただいた、絶対負けないという強い気持ちを持って、夏に臨みたいと思っています」