6月16日（火）、杉浦太陽さん、辻希美さん夫妻が、アンバサダーを務める「父の日は牛肉を食べよう。モ〜モ〜キャンペーン！！！」メディア向けPR発表会に出席。オーストラリアの牛肉・羊肉生産者団体「ミート・アンド・ライブストック・オーストラリア」が推進する「父の日は牛肉を食べよう。モ〜モ〜キャンペーン！！！」をアピールしました。

同イベントでは、日常の思わず「モ〜！」と言いたくなるお互いのエピソードや、家族の絆を深める食卓のあり方についてトークを展開。また、子どもたちと杉浦さんがやり取りする姿を見て辻さんが微笑ましく思う瞬間についてのエピソードなど、家族の深い絆が垣間見える一幕も。

トークセッション後半には、ステージに特製のオージー・ビーフ ローストビーフが登場。そのままおふたりのプレゼントとして贈呈されました。

辻さんは「こんなに素敵なお肉はずっと見ていられる！ うれしい！」と満面の笑みを見せ、杉浦さんも「こんなに美味しいお肉は息子たちにあげるのはもったいない（笑）」と会場の笑いを誘いました。

同イベントを受け、杉浦さんは、「我が家では父の日などの家族イベントはみんなでご飯を食べるのが鉄則です。美味しいお肉は家族の絆を深めてくれるなと思いました。お父さんが積極的に育児参加することで家庭内に居場所ができ、頼られて感謝されるようになると思う。全国のお父さん、お互いに仕事も家族も大切にしていきましょう！」とコメント。

辻さんは、「私一人で5人の子育てをするのは手が回らないので日ごろからお父さんには感謝しています。先日息子が高校に進学するタイミングで、ネクタイの結び方をお父さんが教えている姿がとても微笑ましくて、つい隠し撮りしていました（笑）。お母さんからお父さんに向かって、日ごろの感謝を伝えるのは恥ずかしいと思いますが、今年の父の日はオージー・ビーフと一緒に感謝を伝えて家族で素敵な時間を過ごしてください」とコメントしました。

また、同イベント冒頭には、MLA駐日代表のトラヴィス・ブラウン氏が登壇し、日本国内におけるオージー・ビーフの取り組みと、本キャンペーンの意義について説明。安全で高品質なオーストラリア産牛肉を日本の食卓へ届けることの大切さと、父の日という特別な機会を通じて、家族全員で美味しさを分かち合う魅力を力強くアピールしていました。