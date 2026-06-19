俳優の谷原七音（ななと）が、２２日発売の「ＪＵＮＯＮ」８月号で人生初の金髪姿を披露する。

谷原は、人生で初めて髪と眉のブリーチを経験し「高校生のころから人生で一度はブリーチをしてみたいと思っていたので純粋にうれしかったです。色もすごく素敵で、自分の顔にもなじんでいたので安心しています」と満足げ。「応援してくれるみなさんに、いいねと言ってもらえるとうれしいです」と声を弾ませた。

金髪は、期間限定の“超レアスタイル”のようで「次の作品のためにすぐに黒髪に戻す予定なのですが、あと半年ぐらい金髪を楽しみたいところです」と話している。

◆コメント全文 今回、人生で初めて金髪になりました！！学生の頃からいつか金髪にしてみたいという気持ちがあったので、今回染めることができてとってもうれしいです！実際にこの色になってみると、自分自身が別人になるような感覚があり、不思議な気持ちにもなりました。例えばいつもよりテンションが高くなりやすかったり、髪色に合わせていつもは選ばないような色の服を着たくなったり、髪色を変えるだけでこんなに知らない自分に出会えるんだ、と毎日楽しく金髪を満喫しています。この髪色で撮影しているものがいろいろあるので、ぜひ解禁まで楽しみにしていただけるとうれしいです！

◆谷原 七音（たにはら・ななと）２００３年１２月１９日、東京都出身。２２歳。２４年、第３７回ジュノン・スーパーボーイ・コンテストでフォトジェニック賞を受賞。翌２５年、テレ朝系連続ドラマ「奪い愛、真夏」で映像デビュー。その後、フジ系「東京Ｐ．Ｄ．警視庁広報２係」、日テレ系「パンダより恋が苦手な私たち」、映画「鬼の花嫁」などに出演。現在は金髪で新たな作品に挑んでいる。身長１７６センチ。