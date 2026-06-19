40歳・亀梨和也、大人の階段のぼる 甘いささやきボイスに照れ「こっぱずかしいな」
俳優の亀梨和也（40）が19日、都内で行われた「GiGO×亀梨和也 コラボキャンペーン発表会」に登壇した。
【写真】さわやかなスーツを着て笑顔を見せた亀梨和也
同キャンペーンでは、亀梨が監修し、亀梨のキービジュアルを用いたデザインの限定景品が7月中旬以降より、GiGOグループの店舗に登場する。
どのような景品を制作するか開発中らしく、亀梨は「何がいいかご意見いただければ」としつつ、「40なので甘いささやきボイスみたいなのとか、こっぱずかしいな」と話し会場の笑いを誘った。
同キャンペーンは打ち合わせの段階から参加しているそうで、オフィスに行く機会が増えたという。「大人の階段、40になって大人の階段を登るというのはちょっとアレですけど、今までとは違う角度でお仕事やマインドを育んでいけたら」と期待を寄せた。
【写真】さわやかなスーツを着て笑顔を見せた亀梨和也
同キャンペーンでは、亀梨が監修し、亀梨のキービジュアルを用いたデザインの限定景品が7月中旬以降より、GiGOグループの店舗に登場する。
どのような景品を制作するか開発中らしく、亀梨は「何がいいかご意見いただければ」としつつ、「40なので甘いささやきボイスみたいなのとか、こっぱずかしいな」と話し会場の笑いを誘った。
同キャンペーンは打ち合わせの段階から参加しているそうで、オフィスに行く機会が増えたという。「大人の階段、40になって大人の階段を登るというのはちょっとアレですけど、今までとは違う角度でお仕事やマインドを育んでいけたら」と期待を寄せた。