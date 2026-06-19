平日あさ7時からABEMAで生放送するニュース番組『ABEMA Morning』が、6月19日(金)の放送で2000回目を迎えた。それを祝して、番組にゆかりのある著名人からコメントが届いた。

【映像】「あれは本当にしんどかった」ぺこぱが挑んだ早朝ロケ（実際の映像）

武藤十夢「気象予報士としての初仕事だった」

武藤十夢「私が出たのが、もう5年ぐらい前。当時は初めて気象予報士として、お天気をお伝えすることができたのがアベモニだったので、本当に育ててもらったなという思い出です。あんなに早起きして原稿を書くことに、私はびっくりしました。ちょうどコロナ禍だったので、パーテーションを挟んだり、別室で中継みたいにしてやったのは良い思い出だなと思います。アナウンサーさんたちと知り合って仲良くなったことはすごい良かったですね。また是非スタジオにも良かったら呼んでください。おめでとうございます！これからも3000回、4000回とやっていってください。楽しみにしてます」

ぺこぱ（松陰寺太勇、シュウヘイ）「あれは本当にしんどかった」

松陰寺「おめでとうございます。2000回、すごいね」

シュウペイ「我々もね、もう何回もお世話になっておりますからね」

松陰寺「元旦に東京タワーに行ったの覚えてるよ。東京タワーにいるお客さんが『お、ぺこぱいるぞ』ってなって、ちょっと調子に乗りました」

シュウペイ「元旦からね（笑）。僕はね、犬吠埼（いぬぼうさき）に、早い初日の出を見に行って、足湯に、夜中入ったりとかしたの覚えてるのね。めっちゃ寒かった」

松陰寺「めちゃくちゃ寒かったし、深夜に、ロケバス乗って、行ったの覚えてる」

シュウペイ「そうそう。で、朝方帰ってきてっていう」

松陰寺「あれ今だから言う、しんどかった！本当にしんどかった」

シュウペイ「この先もね、5000回、1億回目指して、頑張ってください！」

松陰寺「いや、そんなに続くわけねえだろ。とも言い切れない！応援してます」

僕が見たかった青空（塩釜菜那、早崎すずき、柳堀花怜）「アドバイスをラジオでも実践」

柳堀「アベモニさんには、昨年の夏にお世話になりまして、ありがとうございました。懐かしいですね」

早崎「緊張したのは、今でも覚えてる」

塩釜「初めて原稿読みをして、生放送も緊張した。私、2回出演させていただいたの。1回目の放送は、めちゃくちゃ上手く読めた気がしていたんです。自分ではもう『できたできた！バッチリバッチリ』って思ってて。2回目のときめっちゃ噛みました。普通に落ち込んだんですよ。でも、その時に（アナウンサーが）アドバイスをくださって。『緊張してると早口になっちゃうし、苦手なところほど、もう早口になっちゃう、噛むのを意識しちゃうから、そういう時こそ ゆっくり読んだ方がいいよ』っていうのを教えてくれて。そこから私、ラジオとか出る時にめちゃくちゃ意識するようになって、すごく勉強になった」

早崎「私もね、緊張してめっちゃカミカミで、もう、めっちゃやばかった。どうしようってなって」

柳堀「私も、ア、アマガミ？『いけてる、いけてるかな？いけてますか？』みたいな（笑）」

早崎「あと出演の時は、夏だったので、思い出の1枚にかき氷の写真を出させていただいて。そのかき氷を、今年の夏も食べました」

柳堀「私は出演させていただいた日が、誕生日の次の日でして。すごく、お祝いしてくださって、思い出に残っています」

早崎「とても素敵な思い出でいっぱいです。ありがとうございます」

塩釜「今度またぜひ、スタジオにも遊びに行かせてください」

全員「僕が見たかった青空でした！おめでとうございます」

（※早崎すずきの「崎」は「たつざき」）

田中萌「見てくださっている人が優しくて…」

田中「2018年、初回から2年半ほどを担当していました、田中萌です。ご無沙汰しております。本当に始まった当初は、毎日が戦場のような感じで、でもそれだけ、スタッフ、私も含めて、ちょっとでもいいもの、少しでもいいものをお送りしたいという思いだけで駆け抜けた。アベモニの思い出というと、やはり見てくださっている人が優しくて、私のリアクションが薄いところもなんだかんだ楽しんでみてくださっていたことが一番の思い出です。これからも 皆さんの朝を応援する存在でいて欲しいなと思っております。それではまた最後にこのセリフで『きょうもげんきにいってらっしゃ〜い！』」

（『ABEMA Morning』より）