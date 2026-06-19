5人組グループ・ILLITのMOKAさん（21）が19日、過度な緊張や不安症状のため、活動を休止することが公式ファンコミュニティーサイト『Weverse』で発表されました。

『Weverse』では「MOKAは、4thミニアルバムのカムバック準備期間中から過度な緊張や不安症状により、治療と回復を並行して続けてまいりました」と経緯を説明。

そして「ファンの皆様にお会いしたいという本人の強い意志のもと、最終週の音楽番組にも一部参加いたしましたが、十分な回復のためにはより安定した休養が必要であるとの判断に至り、本人およびメンバーたちと慎重に話し合いを重ねてまいりました。その結果、MOKAは当面の間すべての活動を休止し、健康の回復に専念することとなりました」と報告しています。

ファンに向けて「お待ちいただいていたファンの皆様にこのようなお知らせをお伝えすることとなり、大変心苦しく思っております。アーティスト本人もまた、ファンの皆様にお会いできなくなることを大変残念に思っております」と心境を伝えています。

今後については「ILLITは当面の間、4人体制で活動を続ける予定です。当社はMOKAが心身の健康を取り戻し、再びファンの皆様の前に立てるよう、回復と安定のために必要なサポートを惜しまず行ってまいります」としています。

現在ILLITは日本でライブツアー『ILLIT LIVE 'PRESS START︎︎❤' in JAPAN』（6月13日〜7月26日）を開催中ですが、残りの大阪・福岡・兵庫・東京の公演は参加を見送るということです。

MOKAさんは4月にも体調不良のため休養。その後5月29日に活動再開を報告していました。