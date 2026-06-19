俳優谷原七音（22）が、22日発売の「JUNON」（主婦と生活社）8月号で人生初の金髪姿を披露した。

新たな出演作品を控えた谷原が、大胆なヘアチェンジを行うという機密情報を入手した「JUNON」編集部が、ブリーチ真っ最中のサロンへ急行し、変身の瞬間に密着。「応援してくれるみなさんに一番に見てもらいたかった」と語る谷原の、今しか見られない貴重な“金髪ほやほや”の姿を紙面に収めた。

人生初のブリーチと眉ブリーチを経験した谷原は、「高校生のころから人生で一度はブリーチをしてみたいと思っていたので純粋にうれしかったです。色もすごく素敵で、自分の顔にもなじんでいたので安心しています。応援してくれるみなさんに一番に見てもらいたいと思っていたので、いいねと言ってもらえるとうれしいです」と喜んだ。「次の作品のためにすぐに黒髪に戻す予定なのですが、あと半年ぐらい金髪を楽しみたいところです」と、今しか見られない限定スタイルであることも明かした。

谷原のコメント全文は、以下の通り。

今回、人生で初めて金髪になりました！！ 学生の頃からいつか金髪にしてみたいという気持ちがあったので、今回染めることができて、とってもうれしいです！ 実際にこの色になってみると、自分自身が別人になるような感覚があり、不思議な気持ちにもなりました。例えばいつもよりテンションが高くなりやすかったり、髪色に合わせていつもは選ばないような色の服を着たくなったり、髪色を変えるだけでこんなに知らない自分に出会えるんだ、と毎日楽しく金髪を満喫しています。この髪色で撮影しているものがいろいろあるので、ぜひ解禁まで楽しみにしていただけるとうれしいです！

◆谷原七音（たにはら・ななと）2003年（平15）12月19日、東京生まれ。24年に第37回ジュノン・スーパーボーイ・コンテストでフォトジェニック賞を受賞。翌25年4月1日から、大手芸能事務所の研音に所属。同7月期のテレビ朝日系ドラマ「奪い愛、真夏」で映像デビュー。今年は、1月期のフジテレビ系ドラマ「東京P.D.警視庁広報2係」、同期の日本テレビ系ドラマ「パンダより恋が苦手な私たち」に出演。映画は3月公開の「鬼の花嫁」（池田千尋監督）に出演。血液型B。