W杯で生まれたサッカーと野球の交流 MLB・レンジャーズが語るスコットランド大応援団への感謝「今までで一番楽しい試合だったと多くの仲間が言っていた」
2026W杯が開催されているアメリカ・カナダ・メキシコには各国から多くのサッカーファンが訪れているが、現地との交流はサッカーだけに留まらない。
スコットランドのサポーターは、今週15日にボストンのフェンウェイ・パークで行われたMLBのレッドソックスVSレンジャーズに5000人も参戦。スコットランド流の大応援で野球に歓声を送っていた。
MLBとは異なる応援の文化であり、英『Daily Star』によればその声量にはレンジャーズのブランドン・ニモ選手も「これまでプレイしたレギュラーシーズンの中で最もクールな試合の1つだった。最高だったよ」と振り返る。
スコットランドの熱狂的サポーターの存在を知っている人もいたようで、レンジャーズのスキップ・シューマッカー監督は今度スコットランドで現地観戦したいと語る。
「いつか子供たちと一緒に欧州の試合を観戦するのが夢なんだ。今回の雰囲気はそれに限りなく近いものだったと思う。中には、初めての野球観戦だったという人もいた。おかげで新しい野球ファンが増えたと思うし、それが野球の醍醐味だよね。本当に素晴らしい経験だったし、ゲームに勝てたのも良かった。勝ったから、思い出話として話しやすくなったからね」
こうした現地での交流もW杯のような大型イベントの魅力であり、レンジャーズの選手からは好評だったようだ。
'Yes Sir, I Can Boogie!'— BBC Sport Scotland (@BBCSportScot) June 15, 2026
Scotland fans party at Fenway Park!#BBCFootball #FifaWorldCup pic.twitter.com/npXco6OWSa
Safe to say the Tartan Army were impressed by this Boston officer's keepie-uppie skillspic.twitter.com/P5WKCbHI13— Sky Sports Football (@SkyFootball) June 13, 2026