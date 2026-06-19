2026W杯が開催されているアメリカ・カナダ・メキシコには各国から多くのサッカーファンが訪れているが、現地との交流はサッカーだけに留まらない。



スコットランドのサポーターは、今週15日にボストンのフェンウェイ・パークで行われたMLBのレッドソックスVSレンジャーズに5000人も参戦。スコットランド流の大応援で野球に歓声を送っていた。



MLBとは異なる応援の文化であり、英『Daily Star』によればその声量にはレンジャーズのブランドン・ニモ選手も「これまでプレイしたレギュラーシーズンの中で最もクールな試合の1つだった。最高だったよ」と振り返る。





Safe to say the Tartan Army were impressed by this Boston officer's keepie-uppie skillspic.twitter.com/P5WKCbHI13 — Sky Sports Football (@SkyFootball) June 13, 2026

また同じレンジャーズのワイアット・ラングフォードは「今までで一番楽しい試合だったと多くの仲間が言っていた。もちろん僕も含めてね。最高だったよ。まだプレイオフの経験は無いけど、多くの選手がプレイオフに近い雰囲気だと言っていた」と語る。スコットランドの熱狂的サポーターの存在を知っている人もいたようで、レンジャーズのスキップ・シューマッカー監督は今度スコットランドで現地観戦したいと語る。「いつか子供たちと一緒に欧州の試合を観戦するのが夢なんだ。今回の雰囲気はそれに限りなく近いものだったと思う。中には、初めての野球観戦だったという人もいた。おかげで新しい野球ファンが増えたと思うし、それが野球の醍醐味だよね。本当に素晴らしい経験だったし、ゲームに勝てたのも良かった。勝ったから、思い出話として話しやすくなったからね」こうした現地での交流もW杯のような大型イベントの魅力であり、レンジャーズの選手からは好評だったようだ。