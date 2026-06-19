2026W杯グループCの初戦でブラジル代表と対戦したモロッコ代表は、序盤から積極的なサッカーを展開して1-1のドローに持ち込んだ。



シュート数はブラジルを上回る13本放っていて、積極的なモロッコの姿勢に驚いた人もいただろう。ブラジル相手にもリスクを冒した戦いを選択していて、特に前半はブラジルが押し込まれていた。



モロッコは前回大会でベスト4に入っているが、今大会の目標はそれを超えることだ。その覚悟と自信を示すブラジル戦だったと言える。





物足りない点があるとするならば、絶対的なゴールゲッターの不足だろうか。試合後、元ナイジェリア代表のサンデー・オリセー氏はハイレベルなストライカーがいればブラジルに勝てたと綴っている。「モロッコのパフォーマンスは印象的だったね。守備も攻撃も組織的に優れていた。もしこのチームにオシムヘンやルックマンのような選手がいれば、少なくともブラジルに3-1で勝っていただろう」（『All Africa』より）。オシムヘンもルックマンもナイジェリア代表の選手で、今のナイジェリアは前線に強力な選手を揃えている。組織力では今のモロッコの方がナイジェリアを大きく上回るが、ストライカーの部分はナイジェリアの方が豪華だ。ここはW杯制覇を目指すうえで、モロッコの不安点の1つと言えそうだ。