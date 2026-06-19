ブラジルとも互角以上に戦ったモロッコ代表に足りないのは絶対的な点取り屋 元ナイジェリア代表選手は「オシムヘンのような選手がいれば勝っていた」
2026W杯グループCの初戦でブラジル代表と対戦したモロッコ代表は、序盤から積極的なサッカーを展開して1-1のドローに持ち込んだ。
シュート数はブラジルを上回る13本放っていて、積極的なモロッコの姿勢に驚いた人もいただろう。ブラジル相手にもリスクを冒した戦いを選択していて、特に前半はブラジルが押し込まれていた。
モロッコは前回大会でベスト4に入っているが、今大会の目標はそれを超えることだ。その覚悟と自信を示すブラジル戦だったと言える。
「モロッコのパフォーマンスは印象的だったね。守備も攻撃も組織的に優れていた。もしこのチームにオシムヘンやルックマンのような選手がいれば、少なくともブラジルに3-1で勝っていただろう」（『All Africa』より）。
オシムヘンもルックマンもナイジェリア代表の選手で、今のナイジェリアは前線に強力な選手を揃えている。組織力では今のモロッコの方がナイジェリアを大きく上回るが、ストライカーの部分はナイジェリアの方が豪華だ。ここはW杯制覇を目指すうえで、モロッコの不安点の1つと言えそうだ。