2026W杯グループL初戦でクロアチア代表と対戦したイングランド代表は、打ち合いを制して4-2で勝利を収めた。



このゲームでも目立っていたのがイングランドのセットプレイだ。国内のプレミアリーグでは優勝したアーセナルがセットプレイを上手く活かしていたが、代表監督トーマス・トゥヘルも大会前に「セットプレイに強いチームになりたいと言ってきたが、そのための専門家もいる」と語っていて、プレミアでのトレンドを取り込む考えを示してきた。





今回のクロアチア戦でもイングランドのセットプレイは極めて精度が高く、ハリー・ケインが決めた2ゴール目はコーナーキックにヘディングで合わせたものだった。キッカーはアーセナルでも担当しているMFデクラン・ライスで、トレンドに合ったキッカーがいるのは心強い。また190cm超えの選手こそ少ないが、クロアチア戦の先発メンバーは10人が180cm超え。180cm未満は179cmのMFエリオット・アンダーソンだけだった。ベンチにはFWイヴァン・トニー、201cmの大型DFダン・バーンも控えていて、決勝トーナメントで苦しい展開になった際にはセットプレイ要員で投入される可能性も考えられる。アーセナルに各クラブが手を焼いていたように、イングランドのセットプレイには最大限の警戒が必要となりそうだ。クロアチア戦では何度もコーナーキックから惜しいチャンスを作っており、イングランドはこのあたりの準備も抜かりない。