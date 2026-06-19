新・黄金世代とも言われる現在のイングランド代表では、激しいレギュラー争いがある。2026W杯の開幕前から注目を集めていたのは、レアル・マドリードMFジュード・ベリンガムVSアストン・ヴィラMFモーガン・ロジャーズの争いだ。



両者を2列目で併用することも可能ではあるが、大会前より先発を争う関係になると見られてきた。当初はロジャーズが優位との見方もあったが、代表監督トーマス・トゥヘルは2026W杯初戦のクロアチア戦でベリンガムの方を先発させた。





これは結果的に大当たりで、ベリンガムはハリー・ケインとの連携からクロアチアを翻弄。決勝点となる3点目も記録し、改めて能力の高さを証明した。ただ、ロジャーズもスタメン入りを諦めたわけではない。英『Birmingham Mail』によると、ロジャーズはベンチスタートが悔しかったと正直な思いを口にしている。「（ベンチを知ったのは）試合の朝だ。もちろんガッカリだ。全試合に出場したい。それは誰もが同じだろう。でも、ジュードが最高の選手の一人であることは僕も理解している。今大会で好成績を収めるには、彼が先頭に立ってチームを牽引する必要がある。僕は自分の役割を理解しないとね。ベンチスタートから試合に影響を与えることを求められたのなら、そうするつもりだ。ここにいられることを光栄に思う。ピッチで自分の持てる力を最大限に発揮し、選手として自分なりのプレイを見せるためにどんな役割でもこなすつもりだ」このレギュラー争いこそ今のイングランドが強い理由であり、次のチャンスではロジャーズもベリンガムに負けない活躍を見せようと燃えているはず。大会中でもイングランドでは刺激的な争いが起きている。